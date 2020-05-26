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Новые сериалы Netflix, которые выходят в мае 2020 года

Сегодня, 16:05

Сериальные новинки, которые вы захотите посмотреть

Май подходит к концу, а это значит что Netflix выпустил очередную порцию потрясающих сериалов. Какие новые сериалы вышли на Neftlix в мае 2020 года – смотрите в нашей подборке. Предлагаем обзор лучших новинок месяца.

Голливуд

Мини-сериал от создателя "Американской истории ужасов", "Политика" и "Королев крика" Райана Мерфи рассказывает о "золотой эпохе" Голливуда. Начинающие актеры и кинематографисты пытаются сделать свою карьеру любой ценой, но сталкиваются с предубеждениями и властью, которой обладает "фабрика грез". Каждый персонаж предлагает уникальный взгляд в закулисье "идеального" Голливуда, раскрывая нелицеприятные эпизоды из жизни будней голливудских кинозвезд.

Я никогда не...

Новый потрясающий сериал рассказывает о взрослении ученицы средней школы, которая переживает трагическую смерть своего отца, осознает свою природу расцветающей женщины и учится быть хорошим другом для своих близких. Это может прозвучать как множество других типичных сюжетов о подростках, однако "Я никогда не..." показывает совершенно уникальный и веселый взгляд на жизнь героини, культуру ее семьи и традиции, с которыми она не всегда согласна. Актерский состав влюбит вас в сериал с первых секунд, а душевные сцены будут балансировать с веселыми и порой нелепыми моментами.

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Мертв для меня (2-й сезон)

Во втором сезоне восхитительного комедийно-драматического сериала вдова Джен пытается смириться с потерей с помощью терапии, физических упражнений и других методов. В группе терапии Джен встречает Джуди, чей муж умер от сердечного приступа. Женщины переносят потерю по-разному, но начинают дружить. Джуди хранит мрачную тайну, которая может все изменить.

Космические войска

Новый хит с актером Стивом Кареллом от создателей "Офиса" и "Симпсонов" рассказывает о недавно сформированных космических силах США. Их должен возглавить генерал Марк Нэйрд, который вначале настроен скептически, но самоотверженно берется над выполнением задачи. Марку Нэйрду предстоит отправить отряд ученых и космонавтов на Луну, и сложность этой задачи он явно недооценивал. Премьера состоится уже через несколько дней, 29 мая, на Netflix.

Ранее мы делились подборкой 5 крутых сериалов, которые вышли в 2020 году.

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