Новые требования "Оскара" вызвали скандальную реакцию звезд и кинокритиков

Многие скептически отнеслись к правилам, которые вступят с 2024 года

Американская киноакадемия установила новые требования для претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм", что вызвало незамедлительную реакцию как пользователей в Сети, так и кинокритиков и знаменитостей. Многие из них отреагировали достаточно негативно.

Напомним, что новые правила Американской киноакадемии содержат всего четыре критерия, но они распространяются на актеров, съемочную группу, студию и маркетинг проекта.

В частности, в картине, которая будет претендовать на "Оскар" в номинации "Лучший фильм", ведущую или второстепенную роль должен играть представитель расовых или этнических меньшинств, сюжетная линия или тема также должна быть связана с одной из этих групп населения, а 30% исполнителей второстепенных и эпизодических ролей должны быть женщинами, представителями ЛГБТК+ и расовой или этнической групп.

Статуэтка "Оскар" Фото: Getty Images

Одной из первых на новые стандарты отбора фильмов на "Оскар" отреагировала комедийная актриса Кирсти Элли. Обладательница премий "Золотого глобуса" и "Эмми" назвала новые требования киноакадемии диктаторскими.

"Академия всегда поддерживала свободу артистизма, выраженного в кино. Новые правила – диктаторские... антихудожественные. Голливуд, качнувшись "влево", ты уткнешься в собственную задницу", – написала Кирсти Элли в Twitter.

Однако затем Кирсти удалила твит, и написала об этом. Актриса сочла свою аналогию искаженной и добавила:

"Я на 100% поддерживаю включение разнообразия и терпимость. Я против обязательных производственных стандартом, касающихся найма людей в любой бизнес".

Кирсти Элли Фото: Getty Images

Немецкий кинокритик Йохен Кюртен также отнесся скептически к новым стандартам "Оскара". В издании DW Йохен Кюртен написал, что не уверен, что действия киноакадемии приведут к нужному ей результату.

"Но вот уже несколько лет Академия чувствует, что мир изменился. А поскольку Голливуд – это хорошо отлаженная машина по зарабатыванию денег, то нужно было срочно найти "лекарство", – написал Йохен Кюрен.

По его мнению, именно поэтому в этом году лучшим фильмом на "Оскаре" были признаны "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Режиссер и актеры фильма "Паразиты" Фото: Getty Images

Бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США, Ричард Гернелл тоже раскритиковал действия киноакадемии в Twitter:

"Это уже не лучший фильм, это самая политически корректная кинокартина".

Негативно высказалась и главный телевизионный критик издания Vanity Fair Мо Райан.

Расовая дискриминация и "Оскар"

Тема дискриминации в Голливуде в последние годы вызывает скандальные и резонансные обсуждения. Например, в последние годы темнокожим кинематографистам, а также лентам, которые рассказывают об афроамериканцах, все чаще стали выигрывать статуэтки. Все началось с того, когда в 2016 году звезда фильмов "Матрица" Джада Пинкетт-Смит обвинила организаторов премии "Оскар" в том, что ни один афроамериканец не представлен среди актеров-номинантов. Многие коллеги поддержали актрису, и спустя несколько лет, в 2019 году почти половина статуэток досталась фильмам, затрагивающим афроамериканцев, и темнокожим кинематографистам. А лучшим фильмом была признана картина "Зеленая книга", рассказывающая о расовой дискриминации и жизни пианиста Дона Ширли.

За все годы существования "Оскара" лишь шесть кинолент, которые повествуют о жизни темнокожих людей, получили главную статуэтку премии:

"Зелёная книга" в 2019 году

"Лунный свет" в 2017 году

"12 лет рабства" в 2014 году

"Столкновение" в 2006 году

"Шофер мисс Дэйзи" в 1990 году

"Душной южной ночью" в 1968 году

Напомним, что в этом году премии "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться