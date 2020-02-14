Новый "Бэтмен": Роберт Паттинсон появился в образе легендарного супергероя

Режиссер новой картины Мэтт Ривз поделился свеженьким тизером

Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

Фильм о супергерое Бэтмене постепенно обрастает новыми подробностями. Если ранее ходили слухи, что сюжет картины уже есть в открытом доступе, то сейчас режиссер фильма Мэтт Ривз решил сам подогреть интерес к новой работе.

Узнайте подробности, кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом:

Так, в Сети появился короткий видеоролик, на котором можно увидеть известного голливудского актера Роберта Паттинсона в новом костюме Бэтмена.

На видео использован красный фильтр, а сам Роберт Паттинсон предстал не в полный рост, поэтому полностью оценить работу костюмеров сложно, однако, скорее всего, что образ нового Бэтмена не оставит никого равнодушным.

Напомним, американская актриса и модель, звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в новом супергеройском фильме "Бэтмен". Известно, что Кравиц обошла трех претенденток на эту роль: ими были Ана де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес. Очередная вариация "Бэтмена" выйдет на экраны летом 2021 года.

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