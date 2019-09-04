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Новый "Джокер" стал самым высокооцененным кинокомиксом в истории еще до выхода в прокат

В главной роли – Хоакин Феникс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

Новая картина "Джокер" от продюсера Мартина Скорсезе уже устанавливает рекорды до официального проката. На Венецианском кинофестивале фильм сорвал восьмиминутные овации, а критики уже прочат Хоакину Фениксу "Оскар" за лучшую роль. Теперь же кинокомикс стал самым высокооцененным в истории по версии портала IMDb.

Смотрите видео также о кинофестивале в Одессе:

Новый "Джокер" сумел обогнать даже "Мстителей: Финал" – 9,7 против 8,6 баллов. Так как фильм еще не успел выйти в кинотеатрах, эти показатели могут измениться, но критики гарантируют проекту успех.

Однако, что на таких агрегаторах рецензий, как Rotten Tomatoes и Metacritic, у картины более низкие оценки – 89% и 75%. Таким образом, обойти "Черную пантеру" (96%) "Джокеру" пока не удалось.

Отметим, что "Джокер" вдохновлен криминальными фильмами Мартина Скорсезе и жестким урбанистическим кинематографом 1970-х годов. Образ, воплощенный Хоакином Фениксом, нарушает все возможные правила комиксов.

Напомним, ранее компания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма о супергеройском злодее Джокере.

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