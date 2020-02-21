Новый фильм Валентина Васяновича "Відблиск" попал в 36 лучших международных проектов на Berlinale Co-production Market

Фильм отобран среди 302 заявок из разных стран мира

Украинский фильм "Відблиск" режиссера Валентина Васяновича попал в 36 лучших международных проектов на Berlinale Co-production Market. Об этом сообщила пресс-служба. Отметим, что фильм "Атлантида" Валентина Васяновича получил главный приз в номинации "Лучший фильм" на 76-м Венецианском кинофестивале.

"Відблиск" режиссера Валентина Васяновича Фото: пресс-служба

Он состоится в Берлине с 22 по 26 февраля в рамках кинофестиваля и имеет целью познакомить авторов проектов с международными сопродюсерами, представителями кинофондов, дистрибьюторами и финансистами со всего мира на 1500 заранее организованных встречах. Украинская лента отобрана среди 302 заявок из разных стран мира. Одним из самых громких кейсов копродукционного маркета прошлых лет стал "Кролик ДжоДжо" Тайки Вайтити. Он получил шесть номинаций на премию "Оскар" и стал победителем за лучший адаптированный сценарий. Фильм представят в столице Германии режиссер Валентин Васянович и продюсеры Владимир Яценко и Анна Соболевская.

События ленты разворачиваются во время войны на востоке Украины. После смерти отчима 10-летний ребенок ближе знакомится со своим настоящим отцом и осознает понимание жизни, смерти, тела и души. Съемки планируют начать уже летом и закончить в январе 2021 года. Фильм стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 25 млн грн. (80% общей стоимости производства фильма).

Валентин Васянович объяснил потенциал своего фильма следующим образом: "Смерть одного из персонажей напрямую связана с войной, которая продолжается в восточной части Украины. Сочетая комфортную повседневную жизнь столицы со смертельной реальностью войны, мы можем установить предпосылки для рассказа о детских страхах и первых встречах с реальной смертью и подчеркнуть беспомощность взрослых. Это будет история об осознании ребенком того, что человеческая жизнь имеет конец. Это также история об ответственности взрослых перед близкими людьми, собой и всем миром, в котором они реализуют свой потенциал. Ребенок и взрослый помогут друг другу понять этот жестокий и прекрасный мир".

"Я люблю этот фильм, – отметил продюсер Владимир Яценко. – Он сложный, изящный, тяжелый и многозначен, как и наша жизнь. Валентин имеет особый талант поднять простые истории до уровня четких метафор".

"Не перестаю восхищаться режиссерским методом Валентина Васяновича, – добавила продюсер Анна Соболевская. – Каждая сцена в его фильмах будто вырастает из жизни. Может потому зритель так верит в истории, снятые Валентином".

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фильмы покажут на "Берлинале-2020".

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