Новый год 2020: когда зажгут главную новогоднюю елку в Киеве

Тематикой празднований в этой году стала сказка "Щелкунчик и мышиный король"

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве уже началась активная подготовка к новогодним праздникам. Новый год 2020 не обойдется без главной елки страны, которую зажгут на Софийской площади. Уже сейчас началась подготовка. Главная красавица будет украшена 750 игрушками в виде конфет и 4 километрами гирлянд. Длина елки – 30 метров, ширина – 35 метров, а вес будет достигать более 100 тонн.

Узнайте подробности о главной елке страны:

Вокруг елки поставят персонажей из балета "Щелкунчик" и украинских сказок. Уже известно, когда зажгут главную елку – это произойдет в День святого Николая – 19 декабря в 19 часов.

Новогодняя елка в Киеве: график

14 декабря – открытие рождественской ярмарки

19 декабря – праздничное зажжение елки

25 декабря – празднование католического Рождества

31 декабря – празднование Нового года

7 января – праздничный вертеп и рождественский концерт.

В этом году главной темой праздника стал мир приключений "Щелкунчика" и его королевств. Гостей города и киевлян ждут праздничные локации в сказочном стиле:

Королевство подарков – ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику, куда съедутся сотни мастеров со всей Украины.

Королевство вкуса – самые вкусные блюда и напитки: мюнхенские колбаски, шашлык, праздничная выпечка, душистый глинтвейн и много сладостей.

Королевство развлечений – сказочный город для детей с аттракционами, аниматорами, инсталляциями и подарками.

Королевство лайков – многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде.

Напомним, ранее мы писали о том, куда пойти в декабре в Киеве.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.