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Новый год 2020 в грузинском ресторане VANO IVANO EAT&DANCE

Неповторимый колорит, блюда от шеф-повара по уникальным аутентичным рецептам, забота об удобном и интересном отдыхе каждого посетителя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30

Каждый, кто хоть однажды побывал в Грузии, непременно хочет снова посетить эту удивительную страну. Ведь так хочется погрузиться в незабываемую атмосферу радушия и гостеприимства, встретить искренних, добрых людей, посмаковать необыкновенно вкусные угощения, насладиться легендарным грузинским застольем! Как ни странно, никуда ехать не нужно. Перенестись к подножию кавказских гор поможет дружная семья грузинских ресторанов Vano Ivano — островки настоящей Грузии в столице Украины.

Здесь все пропитано неповторимым колоритом, а каждый посетитель с первых секунд чувствует, что ему действительно рады. Блюда от шеф-повара готовятся по уникальным, бережно сохраненным аутентичным рецептам. На самом деле Vano Ivano — не просто рестораны грузинской кухни, а большая дружная семья, где всегда готовы радушно встретить дорогих гостей.

У многих украинцев Грузия ассоциируется с щедрыми застольями, безграничным гостеприимством и душевными песнями. Но далеко не все знают, что грузины также обожают танцы, причем не только национальные. Они любят дискотеки и умеют зажигать на танцполе. Особенно приятно, что в дружной семье Vano Ivano открылся новый ресторан в центре Киева — VANO IVANO EAT&DANCE.

Здесь можно не только вкусно поесть, но еще и потанцевать, чтобы не переживать за лишние калории. Заведение прекрасно подходит как для каждодневного отдыха, так и для особых случаев. Кстати, ресторан VANO IVANO EAT&DANCE подготовил просто умопомрачительную программу на новогоднюю ночь. Поэтому приглашает всех желающих к себе "на огонек" незабываемо встретить наступающий 2020 год!

5 причин встретить Новый год в VANO IVANO EAT&DANCE

Каждый хочет встретить Новый год ярко, как-то по-особенному. Но, к сожалению, не у всех получается. Выбрав ресторан VANO IVANO eat & dance, можно быть уверенным — эта ночь не забудется никогда. Древние грузинские традиции, переданные в каждом блюде, сочетание традиционного гостеприимства и современного подхода к проведению досуга приносят уникальный результат. Здесь встречаются прошлое и настоящее, между ними нет разногласий, непониманий, границ — они гармонично дополняют друг друга.

Оснований для выбора именно этого ресторана для встречи Нового 2020 множество. Приведем главные из них.

  1. Особый грузинский колорит, за которым не нужно лететь в Грузию.

  2. Зажигательные танцы всю ночь в веселой компании.

  3. Эксклюзивные угощения "не как у всех", приготовленные по особым рецептам.

  4. Яркая развлекательная программа, которую презентует диджей и ведущий Дмитрий Самойлик, с участием грузинских вокалистов и танцоров.

  5. Неподражаемое дизайнерское оформление залов с новогодними декорациями.

В VANO IVANO EAT&DANCE комфортно каждому

Особенность ресторана — трогательная забота об удобном и интересном отдыхе каждого посетителя. Из преимуществ заведения для празднования Нового года стоит отметить:

  • Выигрышное месторасположение. Находится ресторан на ул. Богдана Хмельницкого, 32, вблизи от Золотых ворот, недалеко от Майдана Независимости и Крещатика.

  • Вместимость. Здесь могут разместиться 180 человек, есть отдельные залы на разное количество гостей и барная стойка.

  • Возможность курения. В отдельном зале в спокойной обстановке можно не спеша выкурить сигару, сигарету или заказать кальян.

Без сомнения, VANO IVANO EAT&DANCE — крутой Новый год, который запомнится на всю жизнь!

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Новый год Vano Ivano
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