Новый год в Украине: 6 мест, где можно провести незабываемые новогодние каникулы

Шесть украинских городов, где можно интересно отпраздновать новогодние праздники в 2020 году

Где провести новогодние праздники 2020 Фото: Depositphotos

В январе нас ждут дополнительные выходные дни в честь новогодних праздников. Почему бы не провести их в путешествиях? Мы знаем, куда поехать на Новый год 2020, чтобы зарядиться драйвом, новыми впечатлениями и положить начало отличному новому году.

Украина — большая и колоритная страна, в ней много красивых городов со своей неповторимой атмосферой и традициями. Зимние каникулы — лучшее время, чтобы исследовать их. Итак, где можно встретить Новый год действительно по-новому?

Киев

Киев. Где отпраздновать Новый год 2020 в Украине Фото: ru.depositphotos.com

Даже если столица — ваш родной город и уезжать на Новый год вы не планируете, встретить праздники все равно можно оригинально и интересно. На рождественские и новогодние каникулы Киев преображается, превращаясь в сказочный городок, предлагающий массу вариантов, как потрясающе отпраздновать Новый год и Рождество 2020.

Главные гуляния происходят уже традиционно на Софийской и Михайловской площади. Именно здесь будет установлена главная елка страны, а также построен зимний городок, в котором можно с головой окунуться в праздничную атмосферу. Встретить Новый год в центре Киева — отличный вариант для шумной компании друзей. Можно будет прогуляться, вдохновиться, согреться пряным глинтвейном, приобрести сувениры, отведать традиционные украинские блюда, насладиться концертом звезд украинского шоу-бизнеса. Еще одно колоритное место в Киеве, где можно встретить Новый год — Контрактовая площадь.

Одесса

Одесса. Где отпраздновать Новый год 2020 в Украине Фото:grouptravel.ua

Зимняя жемчужина у моря готовит для своих гостей яркую и увлекательную новогоднюю программу, приправленную традиционным одесским юмором и колоритом. Одесса "умеет держать фасон", поэтому можно быть абсолютно уверенными — празднование Нового года удастся на славу и запомнится надолго. Вас ожидает нарядная елка, жизнерадостные одесситы с удовольствием разделят с вами свое праздничное настроение, а гостеприимный персонал отелей, ресторанов Одессы подготовит разнообразные увлекательные мероприятия — это и новогодние дискотеки, и различные конкурсы, и фейерверки, и выступления иллюзионистов и шоу-балета.

Зимняя Одесса похожа на Снежную королеву, но она быстро растопит ваше сердце и заставит возвратиться к ней еще не раз. И не только летом!

Львов

Львов. Где отпраздновать Новый год 2020 в Украине Фото:inlviv.in.ua

Львов — самое популярное туристическое направление в зимний период. И не только благодаря своему неповторимому архитектурному облику, но, прежде всего, возможности окунуться в сказочную атмосферу и убежать от скучных серых будней. В этом городе есть все для идеального новогоднего отдыха: праздничная площадь Рынок и рождественский ярмарок, разнообразие мест для прогулок и невероятное количество атмосферных кафе. Практически каждое заведение готовит свою оригинальную новогоднюю программу, поэтому точно будет весело. Главное, заранее забронировать столик, ведь желающих прочувствовать львовский колорит и встретить праздник за богатым столом с львовскими смаколыками очень много! Даже если вы неоднократно бывали во Львове, вы обязательно найдете для себя что-то интересное.

Чтобы разнообразить досуг, можно поехать в один из замков "Золотой подковы Львовщины". Например, в Олесском замке готовится что-то действительно сказочное.

Каменец-Подольский. Где отпраздновать Новый год 2020 в Украине Фото:ru.depositphotos.com

Этот город не зря входит в список чудес Украины. Здесь есть чем полюбоваться и чем заняться на Новый год. Предлагаем приехать в Каменец за несколько дней до главного праздника, чтобы неспеша насладиться его красотой — исследовать историческую часть зимнего города, сделать массу красивых фото возле знаменитой Крепости и на фоне потрясающей панорамы на каньон реки Смотрич. Одевайтесь потеплее, берите термос, близкого человека и хорошее настроение. А если хочется пощекотать нервы — присоединяйтесь к команде бесстрашных воздухоплавателей. В начале января в Каменце будет проходить традиционный фестиваль воздушных шаров.

Черновцы

Черновцы. Где отпраздновать Новый год 2020 в Украине Фото:roksolana-tour.com.ua

Хотите побывать в рождественской Вене или Париже? Чтобы прочувствовать атмосферу этих европейских городов, вовсе необязательно пересекать границу. Отправляйтесь в Черновцы! Это невероятно уютный, красивый город, которому есть чем вас удивить. Исторический центр города в зимнее время выглядит завораживающе: индустриальные пейзажи переплетаются с колоритными двориками, а архитектура магически взаимодействует с видами гор. Здесь есть масса уютных кофеен и ресторанчиков, дружелюбные жители и сказочная атмосфера. Когда-то здесь собиралась австро-венгерская аристократия, поэтому и сегодня можно услышать много румынских, немецких и венгерских фамилий. К слову, в центре города будет проводиться новогоднее празднование, так что заказывайте побыстрее билеты в сказку!

Карпаты

Карпаты. Где отпраздновать Новый год 2020 в Украине Фото: depositphotos.com

Поклонники активного отдыха, любители лыж и сноубордов, конечно же, считают идеальным местом для встречи Нового года — Карпаты. К счастью, инфраструктура многочисленных горнолыжных курортов с каждым годом становится все лучше, поэтому можно не только получить нужную дозу адреналина, но насладиться комфортом и отличным сервисом. Если вы любите горы, кристально чистый воздух, тишину и покой, тогда можно отпраздновать Новый год в Славском. Отсюда можно поехать на множество экскурсий к водопадам, термальным источникам и к озеру Синевир.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать на Новый год 2020 в Европу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.