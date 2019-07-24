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Новый "Король лев" "рвет" американский прокат: известны цифры

Фильм обогнал в прокате картину "Человек-паук: Вдали от дома"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Кадр из фильма "Король Лев"
Кадр из фильма "Король Лев"
Фото: пресс-служба

Новый фильм "Король Лев", создатели которого изучали животный мир в Африке, заработал в премьерные выходные 185 миллионов долларов на домашних экранах. Об этом сообщает Box Office Mojo.

Компания "Disney" пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

По всему миру новый фильм Джона Фавро собрал на старте 531 миллион долларов. Ремейк близок к достижению отметки в один миллиард. Плюс сборы "Короля льва" в первый уикенд стали лучшим июльским стартом в истории, обойдя "Гарри Поттера и Дары смерти".

"Человек-паук: Вдали от дома" опустился на вторую строку американского бокс-офиса, добавив в копилку 21 миллион (мировые сборы фильма приблизились к рубежу в один миллиард, превысив 970,7 миллиона долларов).

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На третьей позиции разместилась четвертая "История игрушек" (плюс 14,6 миллиона к общим домашним сборам в 375,5 миллиона долларов).

Четвертое и пятое места достались хоррору "Хищники" (6 миллионов долларов) и музыкальному ромкому "Вчера" (5,1 миллиона долларов).

Напомним, ранее мериканская певица Бейонсе выпустила новый клип на песню Spirit, ставшую саундтреком к фильму "Король Лев". Композиция будет включена в альбом The Lion King: The Gift.

Кроме того, напоминаем, что по будням в 16:00 на молодёжном телеканале НЛО TV выходит сериал "Все женщины – ведьмы".

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Источник: Сегодня
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