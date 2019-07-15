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Новый режиссер и сильный сценарий: появились подробности фильма "Шерлок Холмс 3"

Картину снимет создатель "Рокетмена" – Декстер Флетчер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:21
Кадр из фильма "Шерлок Холмс"
Кадр из фильма "Шерлок Холмс"
Фото: YouTube

Как известно, третью часть фильма "Шерлок Холмс" все же будут снимать. Более того, известно, что кинокомпания Warner Bros. сдвинула премьеру третьей части сразу на год – до 22 декабря 2021-го. 

Чем до сих пор привлекают фильмы из 90-х:

Так вот, к разочарованию поклонников, Гай Ричи не снимет продолжение своей серии про Шерлока Холмса. По информации Variety, вместо него этим займется Декстер Флетчер, который доснимал за Брайаном Сингером "Богемскую рапсодию" и поставивший байопик другого видного музыканта – Элтона Джона.

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Действие триквела будет происходит через 10 лет после событий второго фильма, "Игры теней", то есть – в самом начале XX века, в 1900-х годах. Сценарий пишет Крис Бранкато, работавший над сериалами "Нарко" (включая его сиквел "Нарко: Мексика"), "Ганнибал" и "Секретные материалы".

К своим ролям, предположительно, вернутся Роберт Дауни-младший, освободившийся наконец из марвеловского плена, и Джуд Лоу.

Напомним, недавно Джуд Лоу, исполнитель роль доктора Ватсона, намекнул на сюжет третьей части картины.

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Источник: Сегодня
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