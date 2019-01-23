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Новый скандал вокруг "Оскара": фильм об убийстве 2-летнего мальчика претендует на кинопремию

Фильм снят на основе реальной истории убийства с использованием подлинных записей бесед убийц с полицией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
"Задержание"
"Задержание"
Фото: YouTube

Американская академия киноискусств вчера, 22 января объявила главных претендентов на премию "Оскар 2019". И хоть ни одна премия "Осар" еще не проходила без скандалов и интриг, в этом году их особенно много.

А скандал разгорелся из-за того, что в списке номинантов на премию "Оскар" в категории короткометражных игровых фильмов числится фильм ирландского режиссера Винсента Лемба Detainment ("Задержание"). Фильм основан на реальных событиях - похищении и убийстве 10-летними Джоном Венеблсом и Робертом Томпсоном двухлетнего Джеймса Балджера 12 февраля 1993 года.

30-минутная же кинолента инсценирует сцены допроса двух малолетних убийц (10-летние парни) с помощью подлинных записей их бесед со следователями. Мать погибшего малыша заявила. что режиссер не связался с ней и не получил ее согласия на экранизацию истории.

Дэниз Фергюс неоднократно высказывалась против показа фильма в Британии, а также собрала 90 тыс. подписей под петицией, которая призывала Американскую киноакадемию отказаться от этой картины.

Скриншот из соцсети

"Я не могу выразить словами, ка мне мерзко и как я расстроена тем, что этот фильм был создан и номинирован на "Оскар". Одно дело, что он снят без разрешения и участия семьи Джеймса, но совсем другое, что ребенок сыграл последние часы жизни Джеймса перед тем, как его жестоко убили, заставив меня и мою семью снова пережить те события снова", – написала она на своей странице в Twitter.

Впрочем, ранее режиссер картины заявлял, что уже извинился перед матерью погибшего ребенка и ее семьей.

Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, церемония награждения "Оскар 2019" впервые за почти 30 лет пройдет без ведущего. Но, по информации инсайдеров The Hollywood Reporter, организаторы кинопремии могут пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих.

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Источник: Сегодня
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