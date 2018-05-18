Новый скандальный клип группы "Ленинград" и Глюк'Ozы просто "взорвал" сеть

Такого никто не ожидал. Видео создано в стиле японской анимации

Кадр из клипа "Жу-жу"

Группа "Ленинград" уже давно шокирует фанатов своими клипами. На этот раз группа выпустила клип на композицию "Жу-жу" вместе с певицей Глюк'Ozой и рэпером ST.

Видео создано в стиле японской анимации, и представляет собой боевик со стрельбой, погонями, пожарами и котиками. Создателем клипа выступил режиссер Илья Найшуллер. Ролик собрал за несколько часов на YouTube четверть миллиона просмотров.

Видео доступно для просмотра пользователям 18+. Клип содержит нецензурную лексику.

Напомним, недавно бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс дала пресс-конференцию, на которой рассказала о своем творчестве после расставания с Сергеем Шнуровым.