Новый скандальный клип группы "Ленинград" и Глюк'Ozы просто "взорвал" сеть
Такого никто не ожидал. Видео создано в стиле японской анимации
Группа "Ленинград" уже давно шокирует фанатов своими клипами. На этот раз группа выпустила клип на композицию "Жу-жу" вместе с певицей Глюк'Ozой и рэпером ST.
Видео создано в стиле японской анимации, и представляет собой боевик со стрельбой, погонями, пожарами и котиками. Создателем клипа выступил режиссер Илья Найшуллер. Ролик собрал за несколько часов на YouTube четверть миллиона просмотров.
Видео доступно для просмотра пользователям 18+. Клип содержит нецензурную лексику.
Напомним, недавно бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс дала пресс-конференцию, на которой рассказала о своем творчестве после расставания с Сергеем Шнуровым.
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Источник: "Сегодня"