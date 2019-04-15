Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новый трейлер "Большой маленькой лжи" щекочет нервы

В ролике появляются главные героини и к ним присоединяется Мерил Стрип

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
"Большая маленькая ложь 2"
"Большая маленькая ложь 2"
Фото: YouTube

Близится время премьеры продолжение истории, когда пять женщин совершили правосудие на школьном балу. Да-да, речь идет о втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь". Недавно в сети появились первые кадры со съемок сериала, а теперь поклонники могут насладиться новым трейлером.

Во втором сезоне к героиням Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лоры Дерн присоединится и героиня Мерил Стрип. Она играет маму Перри Райта. "Мне очень хочется спросить тебя обо всем, но я не думаю, что узнаю правду, не так ли?", – говорит ее героиня. 

Отметим, что сериал снят на основе одноименного романа Лианы Мориарти. Сюжет рассказывает о трех женщинах, спокойная жизнь которых нарушилась после невинной лжи. Он получил четыре "Золотых глобуса и восемь наград "Эмми", в частности в номинациях "Лучший лимитированный сериал", "Лучшая женская роль" и "Лучшая работа режиссера".

Премьера второго сезона состоится 9 июня.

Напомним, Николь Кидман и Риз Уизерспун получат по миллиону долларов за каждую серию  второго сезона "Большой маленькой лжи".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Как выглядят Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в сериале «Утреннее шоу» Риз Уизерспун - 43! Лучшие роли голливудской блондинки Появились новые кадры сериала "Большая маленькая ложь 2"
николь кидман риз уизерспун шейлин вудли Зои Кравиц Лора Дерн Большая маленькая ложь Мерил Стрип
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл
Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Королевы и пластика: как меняли внешность коронованные особы
Королевы и пластика: как меняли внешность коронованные особы

Популярные статьи

Сегодня, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Сегодня, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

Вчера, 12:39Техно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Вчера, 10:16Шоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

Вчера, 09:14Fun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

Вчера, 07:23Психология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

12 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

12 апреляШоу-бизнес

Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой

12 апреляТехно

NVIDIA оживила видеокарты фантастической технологией

12 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

12 апреляFun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

12 апреляFood

Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера
От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Дети Маргариты Тереховой выгнали сиделку актрисы
Дети Маргариты Тереховой выгнали сиделку актрисы
Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка
Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка