Новый трейлер "Большой маленькой лжи" щекочет нервы

В ролике появляются главные героини и к ним присоединяется Мерил Стрип

"Большая маленькая ложь 2" Фото: YouTube

Близится время премьеры продолжение истории, когда пять женщин совершили правосудие на школьном балу. Да-да, речь идет о втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь". Недавно в сети появились первые кадры со съемок сериала, а теперь поклонники могут насладиться новым трейлером.

Во втором сезоне к героиням Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лоры Дерн присоединится и героиня Мерил Стрип. Она играет маму Перри Райта. "Мне очень хочется спросить тебя обо всем, но я не думаю, что узнаю правду, не так ли?", – говорит ее героиня.

Отметим, что сериал снят на основе одноименного романа Лианы Мориарти. Сюжет рассказывает о трех женщинах, спокойная жизнь которых нарушилась после невинной лжи. Он получил четыре "Золотых глобуса и восемь наград "Эмми", в частности в номинациях "Лучший лимитированный сериал", "Лучшая женская роль" и "Лучшая работа режиссера".

Премьера второго сезона состоится 9 июня.

Напомним, Николь Кидман и Риз Уизерспун получат по миллиону долларов за каждую серию второго сезона "Большой маленькой лжи".

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