Новый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" заинтриговал поклонников Marvel

В главной роли – юный актер Том Холланд

"Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

Студия Marvel после кассового успеха "Мстителей 4" не расслабляется, а публикует новые видеоролики будущих проектов. Так, в сети появился новый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома".

Действие новой супергеройской картины разворачивается после событий в "Мстителях: Финал". В начале ролика исполнитель главной роли Том Холланд предупреждает зрителей, что не стоит смотреть трейлер, если они еще не видели "Мстители: Финал", иначе их ожидают спойлеры.

По сюжету, юный Питер Паркер с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу, где с ним связывается бывший глава правительственной организации "ЩИТ" Ник Фьюри. Питер объединяется с Мистерио, чтобы сразиться с Элементалями, существами, вызывающими стихийные бедствия и разрушения по всему миру.

Кроме Холланда, в картине также сыграли Джон Фавро, Зендая, Джейк Джилленхол, Коби Смалдерс, Мариса Томей, Сэмюэл Л. Джексон и другие актеры.

Премьера фильма "Человек-паук: Вдали от дома" в Украине запланирована на 4 июля 2019 года.

Напомним, ранее актер Том Холланд представил три новых постера своего второго супергеройского сольника "Человек-паук: Вдали от дома". Также на YouTube-канале Marvel Entertainment появился тизер-трейлер блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома".

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