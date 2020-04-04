НВО предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов

Таким образом продюсеры канала призывают своих зрителей оставаться дома

С 3 апреля НВО предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов. В рамках кампании #StayHomeBoxOffice продюсеры канала призывают своих зрителей оставаться дома в разгар коронавирусной пандемии.

Напомним, что на сайте Сегодня.Lifestyle можно найти ежедневные подборки фильмов и сериалов для нескучного карантина. Ранее мы публиковали 6 научно-фантастических сериалов для любителей необычного.

НВО предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов Фото: Скриншот из видео

Впервые за историю существования канала, чтобы посмотреть контент, нужно просто воспользоваться приложениями HBO Now и HBO Go. HBO сделал доступным большое количество программ, чтобы помочь зрителям оставаться в безопасности и быть здоровыми во время карантина.

Так, бесплатно на HBO стали доступны 20 фильмов от Warner Bros., включающая "Покемон. Детектив Пикачу" и "Лего. Фильм 2", а также сериалы "Силиконовая долина", "Наследники", "Прослушка", "Барри", "Клан Сопрано" и другие.

Из-за пандемии коронавируса съемки специального эпизода сериала "Друзья" перенесли. Подробности в сюжете:

Недавно вышла аниме-короткометражка по "Рику и Морти". Пятиминутное видео, появившееся в YouTube 29 марта, получило название "Самурай и Сегун".

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