Нью-Йорк в кадре: где снимались известные сцены любимых фильмов

Центральный парк, отель Плаза и множество других кинолокаций запомнились чуть ли не каждому поклоннику комедий и романтических фильмов

Огромное количество фильмов были сняты в Нью-Йорке. Немудрено, что несколько поколений, которые выросли на этих фильмах, мечтают попасть не просто в "город Большого Яблока", а в самые популярные места из любимых кинолент. Мы предлагаем подборку самых знаменитых и популярных мест в Нью-Йорке, где были сняты любимые фильмы.

Эмпайр-Стейт-Билдинг (Empire State Building)

102-этажный небоскреб, который был возведен в 30-х годах прошлого столетия, принято относить к архитектурному стилю ар-деко. На крыше этого небоскреба происходили судьбоносные встречи в любимых фильмах. Тренд задал фильм "Незабываемый роман" (1957 год) с Кэри Грантом и Деборой Керр в главных ролях. А картина "Неспящие в Сиетле" с Мэг Райан и Томом Хэнксом не просто упоминает любимое место влюбленных в NYC, но и постоянно напоминает о фильме "Незабываемый роман".

Кадр из фильма "Незабываемый роман"

А легендарный финал "Кинг-Конга" также снимался именно на крыше Эмпайр-стейт-билдинг, точнее на крышу этого небоскреба гигантская обезьяна взбиралась в оригинальной картине 1933 года, а также в ремейке, который Питер Джексон выпустил в 2005 году.

Флэтайрон (Flatiron Building )

Это небоскреб, напоминающей своей формой утюг. Своеобразная форма здания и дала ему название (iron — утюг, англ). Построен Флэтайрон был в 1902 году, а потому 82-метровое здание считается историческим объектом Нью-Йорка. В фильме о Человеке-пауке именно в этом здании располагалась штаб-квартира издания Daily Bugle, в которое носил свои фотки Питер Паркер.

Кадр из фильма "Человек-паук"

Еще Флэтайрон засветился в позорной экранизации "Годзиллы" 1998 года, прошедшей в кинотеатрах под рекламным лозунгом "Размер имеет значение".

Центральный парк (Central Park)

В Центральном парке, наверное, больше всего сцен в самых разных кинолентах. Ведь это единственная крупная зеленая зона на Манхэттене. Первая киносъемка состоялась здесь в 1908 году, это был фильм "Ромео и Джульетта".

Стоит отметить, что 2006 год был удачен на съемки в Центральном парке (19 фильмов) и 2007 год (21 фильм) были урожайными. В 1997 году там был снят всего один фильм "Адвокат Дьявола". Кроме того, именно по этим дорожкам гуляли Кэрри Брэдшоу и ее подруги, на одной из аллей Том Круз обнимал Пенелопу Крус в "Ванильном небе", а в "Жестоких играх" Кэтрин (Сара Мишель Геллар) учила юную Сесиль (Сэльма Блэр) целоваться. На одной лавочке Майкл Дуглас учил жизни молодого Чарли Шина в картине "Уолл-Стрит", на другой — Пол Варжак беседовал с Доком в фильме "Завтрак у Тиффани", у пруда героиня Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada" беседовала с Найджелом, а юная принцесса Жизель (Эми Адамс) из сказки "Зачарованая" бегала по парку.

Кадр из фильма "Зачарованная"

Американский музей естественной истории (American Museum Of Natural History‎)

Известный фильм "Ночь в музее" это же настоящий рекламный ролик старейшего музея Нью-Йорка. Кроме "Ночи в музее", здесь снимался эпизод телешоу "Как я встретил вашу маму".

Кадр из фильма "Ночь в музее"

Нью-Йоркская публичная библиотека (The New York public library)

Первую съемку здесь провел Ллойд Бэкон, здание библиотеки засветилось в экранизации мюзикла "42 улица" 1933 года. Далее герои "Завтрака у Тиффани" выясняют отношения в читальном зале библиотеки, а Кэрри Брэдшоу в полнометражном фильме "Секс в большом городе" (2008 год) хочет здесь устроить свадьбу. Здесь снимались сцены для фильмов "Человек-Паук" (2002 год) и "Афера Томаса Крауна" (1999 год), охотникам за привидениями в одноименной комедии 1984 года удалось пленить призрака библиотекаря, некогда работавшего в главном книгохранилище Нью-Йорка, а главный герой "Машины времени" (2002 год), отправившись в будущее, посещал Публичную библиотеку Нью-Йорка, чтобы узнать, можно ли изменить прошлое. Также тут снимали фильм-катастрофу "Послезавтра".

Фото: popsugar.com

Отел Плаза (The Plaza hotel)

The Plaza Hotel – это cтарейший 5-здочный отель на Манхэттене. Первый киногерой "въехал" в Плазу в 1959 году, им стал несуществующий спецагент по имени Джордж Каплан в фильме "К северу через северо-запад". Тут проживал Данди по прозвищу Крокодил и Кевин (Маколей Калкин) во второй части комедийной киноэпопеи "Один дома". Также тут снимали "Мгновения Нью-Йорка" (2004 год) с сестренками Олсен, "Семьянина" (2000 год) с Николасом Кейджем, а в комедии "Война невест" (2009 год) отель Plaza стал настоящим полем битвы между героинями Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон.

Кадр из фильма "Один дома 2"

Напомним, 14 февраля вышел уже пятый эпизод второго сезона сериала "Американская история преступлений". Местом съемки множества сцен фильма стала вилла дизайнера в Майами, которая сегодня функционирует как полноценный отель. Стоит отметить, что выход на экраны "Убийства Джанни Версаче" вызвал волну интереса к шокирующему убийству 1997 года знаменитого модельера. Убийцей оказался Эндрю Кьюненен. Рассказывая в деталях о трагедии, сериал также дает подробный взгляд на потрясающую виллу, которая использовалась в качестве места для съемок.