O.Torvald выпустили новый клип с новой участницей группы

Музыканты выпустили третий клип после годичной паузы

O.Torvald Фото: instagram.com/otorvald

Украинская группа O.Torvald, которая ранее презентовала совместный клип с Бумбокс, выпустила свой третий видеоклип после годичной паузы. Клип называется "Десь не тут" и посвящается всем, кто хочет в отпуск, но из-за работы не имеет возможности путешествовать.

Новая песня и видеоклип рок-группы появились на YouTube-канале группы O.Torvald 4 июля. В описании видео музыканты призывают завершить все свои дела и отправится в путешествие по Украине.

В ролике можно увидеть, как маленькая девочка вместе со своим отцом путешествует на машине по всей Украине. Так она взрослеет и познает мир.

Отметим, что в апреле 2019 года музыканты также представила нового участника группы – девушку Hebi, которая играет на барабанах. В новом клипе двушка также участвует.

Напомним, во время выступления на фестивале Atlas Weekend-2018 фронтмен группы O.Torvald Женя Галич заявил со сцены, что коллектив уходит на год в творческий отпуск.

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