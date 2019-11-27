О зарплатах до 30 тысяч, скандалах с Полуниным и хором Веревки: интервью с премьером Нацоперы
Виктор Ищук дал эксклюзивное интервью сайту "Сегодня"
29-30 декабря в Октябрьском дворце состоится премьера балета "Щелкунчик. Новая Старая сказка", автором либретто и хореографом которого стал премьер Национальной оперы Украины Виктор Ищук. Перед спектаклем артист дал интервью журналисту "Сегодня" Владимиру Грисюку и рассказал о зарплатах и специфике работы танцоров балета, травмах на сцене, а также о скандалах с украинцем-"фанатом Путина" Сергеем Полуниным и высмеявшим сгоревший дом Гонтаревой хором Веревки, артисты которого, кстати, тоже будут задействованы в предстоящем спектакле.
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– В балете "Щелкунчик. Новая Старая сказка" станцуют артисты из хора Веревки? Что думаете о скандале?
– Это не скандал, а история, раздутая в СМИ. Причем здесь артисты? Им руководство приказало во столько-то часов быть во Дворце "Украина". Вообще, нам нужно определиться: чем для нас является хор Веревки? Если это национальное достояние, то давайте не будем смешивать их с грязью. Я вам так скажу: те, кто больше всех кричал, сидели там в первом ряду. Сначала поржали, а потом начали раздувать скандал.
– Вы лично знакомы с танцовщиком Сергеем Полуниным. Почему он поддерживает Путина?
Последний раз видел его два года назад на спектакле в аргентинском Буэнос-Айресе. Я с ним не говорил о Путине. Поймите, все это часть шоу-бизнеса и черные пиар-технологии. Его менеджеры-англичане, наверное, решили сделать скандал и на хайпе собрать дивиденды. Ведь его там все сейчас жалеют: "Ой, бедный, не въездной на родину".
– Почему все так сложилось?
Еще до войны Россия раскрутила Полунина как премьера британского Ковент-Гардена, приехавшего танцевать в РФ. До этого он был знаменитостью в балете, а стал настоящей суперзвездой. Потом началась война… Да и выбора у Сережи как такого не было – здесь его никто не звал. Дала бы Украина хотя бы четверть того, что дала Россия, не исключено, что все было бы иначе. Возможно, они на него давили.
Вспомните 2016 год. Война. Полунин представляет в Украине фильм "Танцовщик" (документалка о Полунине режиссера Стивена Кантора. – Ред.). Сначала в Лондоне, Киеве, а потом уже в Москве и Петербурге! И что? Об этом кто-то написал!? Зато теперь пишут, когда его в политическом плане использует Россия, когда с ним встречается Путин, когда ему дали должность, регалии.
– Сколько зарабатывает танцор балета в Украине?
Когда в 2001 году я пришел в оперный театр, зарплата у меня была смешной, но в рамках целой страны вполне даже ничего. Ставка 630 гривен, где-то 110 долларов. Сейчас побольше, конечно. В среднем танцоры балета получают от 20 до 30 тысяч гривен.
– А есть возможность подрабатывать?
– Конечно! Основной заработок – гастроли. В моем случае подработки приносят намного больше денег.
– Вы раньше говорили, что у мужчин в балете нет конкуренции?
– Если танцовщик с образованием, то можно сказать, что нет. Научить танцевать можно абсолютно любого – даже медведи катаются на коньках. Кто будет много работать, место себе обязательно найдет. Но без режима и трудолюбия вряд ли получится что-то стоящее. Важно также иметь индивидуальность и харизму.
– Есть ли какие-то ограничения перед выходом на сцену?
– Да, но это у каждого индивидуально. Кто-то не ест весь день. Кто-то меньше пьет воды, чтобы мышцы не отекали. Я, например, так делаю. Еще советуют поменьше ходить.
– У мужчин в балете обтягивающие трико. Там есть какие-то подкладки?
– Ну, танцоры одевают мужские стринги, там есть бандаж. Белье сделано из плотной ткани и плотной резинки, чтобы ничего не болталось.
– Что делать, если танцору становится очень плохо перед выступлением?
– Всегда есть человек, который его страхует. У меня было два случая, когда приходилось подменять травмированных танцовщиков. Один парень мениск (хрящевая прокладка, которая выполняет роль амортизатора и стабилизирует коленный сустав. – Ред.) разорвал прямо на сцене, а второй – крестовидную связку. Как это происходит? Закрывается занавес, просим зрителей извинить – "технические момент".
– А вас заменял кто-то?
Меня нет, слава Богу.
– Случалось что-то критическое на сцене?
Как-то во время спектакля три связки порвал.
– А как вы танцевали?
– Ну так, ходил. Но это уже был конец спектакля.
– Как понять, что балет хороший?
– Сейчас есть интернет, можно посмотреть видео – и хорошее, и плохое. Важно только, что ты из этого выносишь. Также нужно ходить на спектакли, спрашивать у специалистов, на что стоит обратить внимание. Вообще, в искусстве нельзя говорить – "это плохо". Можно сказать – "это непрофессионально". Хотя признаюсь, среди всех в зале сидящих понимают что-то в балете процентов пять, а разбираются всего один-два.
– Представим себе: приходит в ваш балетный класс "девочка-робот". Ее мать хочет сделать с ребенка звезду. Вы скажете ей правду?
– Только правду! Но я считаю, что не бывает бездарных детей. Есть раскрытые и не раскрытые таланты. И вовсе не обязательно связывать судьбу ребенка с балетом. Важнее развивать его музыкальность, абстрактное мышление, а также сочетание движений и координации. Я говорю родителям: "У меня нет задачи сделать из ваших детей звезд балета. Если они сами этого захотят, то достигнут".
– В вашей карьере тренера было так, что вот эта условная "девочка-робот" вырастала звездой балета?
– Так случается в 90% случаев. Потому что характер и трудолюбие – это такие же данные, как растяжка, гибкость и все остальное. Психологические факторы порой важнее, чем физические.
– Шоу типа "Танцы со звездами" портят зрителям вкус?
– Да, ведь это масс-маркет, а не искусство.
– Как оцениваете танцы наставников?
– Все зависит от того, с чем сравнивать. Это ведь не чемпионат мира, а телепроект. Тем более, в паре с наставниками танцуют непрофессионалы. В общем, это забавный, незамысловатый продукт, который легко вложить в голову массе. Скажу так: когда попса попадает в искусство – это не очень хорошо, а когда наоборот – нормально.
Напомним, танцовщик Сергей Полунин первый раз ошарашил своей публикацией в Instagram в день своего рождения. Танцовщик высказался о президенте России Владимире Путине.
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