О зарплатах до 30 тысяч, скандалах с Полуниным и хором Веревки: интервью с премьером Нацоперы

Виктор Ищук дал эксклюзивное интервью сайту "Сегодня"

Виктор Ищук Фото: архив Виктора Ищука

29-30 декабря в Октябрьском дворце состоится премьера балета "Щелкунчик. Новая Старая сказка", автором либретто и хореографом которого стал премьер Национальной оперы Украины Виктор Ищук. Перед спектаклем артист дал интервью журналисту "Сегодня" Владимиру Грисюку и рассказал о зарплатах и специфике работы танцоров балета, травмах на сцене, а также о скандалах с украинцем-"фанатом Путина" Сергеем Полуниным и высмеявшим сгоревший дом Гонтаревой хором Веревки, артисты которого, кстати, тоже будут задействованы в предстоящем спектакле.

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– В балете "Щелкунчик. Новая Старая сказка" станцуют артисты из хора Веревки? Что думаете о скандале?

– Это не скандал, а история, раздутая в СМИ. Причем здесь артисты? Им руководство приказало во столько-то часов быть во Дворце "Украина". Вообще, нам нужно определиться: чем для нас является хор Веревки? Если это национальное достояние, то давайте не будем смешивать их с грязью. Я вам так скажу: те, кто больше всех кричал, сидели там в первом ряду. Сначала поржали, а потом начали раздувать скандал.

– Вы лично знакомы с танцовщиком Сергеем Полуниным. Почему он поддерживает Путина?

Последний раз видел его два года назад на спектакле в аргентинском Буэнос-Айресе. Я с ним не говорил о Путине. Поймите, все это часть шоу-бизнеса и черные пиар-технологии. Его менеджеры-англичане, наверное, решили сделать скандал и на хайпе собрать дивиденды. Ведь его там все сейчас жалеют: "Ой, бедный, не въездной на родину".

– Почему все так сложилось?

Еще до войны Россия раскрутила Полунина как премьера британского Ковент-Гардена, приехавшего танцевать в РФ. До этого он был знаменитостью в балете, а стал настоящей суперзвездой. Потом началась война… Да и выбора у Сережи как такого не было – здесь его никто не звал. Дала бы Украина хотя бы четверть того, что дала Россия, не исключено, что все было бы иначе. Возможно, они на него давили.

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Вспомните 2016 год. Война. Полунин представляет в Украине фильм "Танцовщик" (документалка о Полунине режиссера Стивена Кантора. – Ред.). Сначала в Лондоне, Киеве, а потом уже в Москве и Петербурге! И что? Об этом кто-то написал!? Зато теперь пишут, когда его в политическом плане использует Россия, когда с ним встречается Путин, когда ему дали должность, регалии.

– Сколько зарабатывает танцор балета в Украине?

Когда в 2001 году я пришел в оперный театр, зарплата у меня была смешной, но в рамках целой страны вполне даже ничего. Ставка 630 гривен, где-то 110 долларов. Сейчас побольше, конечно. В среднем танцоры балета получают от 20 до 30 тысяч гривен.

В среднем танцоры балета получают от 20 до 30 тысяч гривен Фото: архив Виктора Ищука

– А есть возможность подрабатывать?

– Конечно! Основной заработок – гастроли. В моем случае подработки приносят намного больше денег.

– Вы раньше говорили, что у мужчин в балете нет конкуренции?

– Если танцовщик с образованием, то можно сказать, что нет. Научить танцевать можно абсолютно любого – даже медведи катаются на коньках. Кто будет много работать, место себе обязательно найдет. Но без режима и трудолюбия вряд ли получится что-то стоящее. Важно также иметь индивидуальность и харизму.

– Есть ли какие-то ограничения перед выходом на сцену?

– Да, но это у каждого индивидуально. Кто-то не ест весь день. Кто-то меньше пьет воды, чтобы мышцы не отекали. Я, например, так делаю. Еще советуют поменьше ходить.

– У мужчин в балете обтягивающие трико. Там есть какие-то подкладки?

– Ну, танцоры одевают мужские стринги, там есть бандаж. Белье сделано из плотной ткани и плотной резинки, чтобы ничего не болталось.

Белье танцорам делают из плотной ткани Фото: архив Виктора Ищука

– Что делать, если танцору становится очень плохо перед выступлением?

– Всегда есть человек, который его страхует. У меня было два случая, когда приходилось подменять травмированных танцовщиков. Один парень мениск (хрящевая прокладка, которая выполняет роль амортизатора и стабилизирует коленный сустав. – Ред.) разорвал прямо на сцене, а второй – крестовидную связку. Как это происходит? Закрывается занавес, просим зрителей извинить – "технические момент".

– А вас заменял кто-то?

Меня нет, слава Богу.

– Случалось что-то критическое на сцене?

Как-то во время спектакля три связки порвал.

– А как вы танцевали?

– Ну так, ходил. Но это уже был конец спектакля.

– Как понять, что балет хороший?

– Сейчас есть интернет, можно посмотреть видео – и хорошее, и плохое. Важно только, что ты из этого выносишь. Также нужно ходить на спектакли, спрашивать у специалистов, на что стоит обратить внимание. Вообще, в искусстве нельзя говорить – "это плохо". Можно сказать – "это непрофессионально". Хотя признаюсь, среди всех в зале сидящих понимают что-то в балете процентов пять, а разбираются всего один-два.

– Представим себе: приходит в ваш балетный класс "девочка-робот". Ее мать хочет сделать с ребенка звезду. Вы скажете ей правду?

– Только правду! Но я считаю, что не бывает бездарных детей. Есть раскрытые и не раскрытые таланты. И вовсе не обязательно связывать судьбу ребенка с балетом. Важнее развивать его музыкальность, абстрактное мышление, а также сочетание движений и координации. Я говорю родителям: "У меня нет задачи сделать из ваших детей звезд балета. Если они сами этого захотят, то достигнут".

Психологические факторы в балете важнее, чем физические Фото: архив Виктора Ищука

– В вашей карьере тренера было так, что вот эта условная "девочка-робот" вырастала звездой балета?

– Так случается в 90% случаев. Потому что характер и трудолюбие – это такие же данные, как растяжка, гибкость и все остальное. Психологические факторы порой важнее, чем физические.

– Шоу типа "Танцы со звездами" портят зрителям вкус?

– Да, ведь это масс-маркет, а не искусство.

– Как оцениваете танцы наставников?

– Все зависит от того, с чем сравнивать. Это ведь не чемпионат мира, а телепроект. Тем более, в паре с наставниками танцуют непрофессионалы. В общем, это забавный, незамысловатый продукт, который легко вложить в голову массе. Скажу так: когда попса попадает в искусство – это не очень хорошо, а когда наоборот – нормально.

Напомним, танцовщик Сергей Полунин первый раз ошарашил своей публикацией в Instagram в день своего рождения. Танцовщик высказался о президенте России Владимире Путине.

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