Обещают мощный финал: сериал "Теория большого взрыва" закрывается

Поклонникам сообщили, что последние серии шоу будут показаны в мае 2019 года

"Теория Большого взрыва". Фото: bild.de

Плохая новость для поклонников Шелдона. В этом году 12-й сезон сериала "Теория большого взрыва" станет последним. Об этом объявили продюсер сериала Чак Лорри и Warner Bros. TV, пишет Hollywood Reporter.

"Мы навсегда благодарны нашим поклонникам за их поддержку сериала в течение 12 сезонов. Мы − актеры, сценаристы и съемочная группа – чрезвычайно ценим его успех и стремимся создать финальный сезон и финальные серии, которые приведут "Теорию большого взрыва" к легендарному завершению", − говорится в заявлении продюсеров.

Поклонникам сообщили, что последние серии шоу будут показаны в мае 2019 года. Всего сериал будет насчитывать 279 эпизодов. Кроме того, съемочная команда заявила, что "признательна фанатам за поддержку". Шоу обещают завершить мощным финалом.

Отметим, что "Теория большого взрыва" в прошлом году уже испытывала проблемы со съемками. Тогда была неразбериха с контрактами актеров.

Сериал выходил с 2007 года и стал одним из самых рейтинговых в истории. Шоу 52 раза номинировалось на премию "Эмми" и 10 раз выиграло (хотя ни разу в категории "Лучший комедийный сериал"), семь раз номинировалось на "Золотой Глобус".

Напомним, что в прошлом году сериал обещали продлить на два сезона.