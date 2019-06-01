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Обнаженная Майли Сайрус представила новый альбом

Американская певица выпустила EP She Is Coming

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Майли Сайрус представила новый альбом
Майли Сайрус представила новый альбом
Фото: instagram.com/mileycyrus

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус, которая появится в пятом сезоне "Черного зеркала", выпустила новый альбом. Студийная работа под названием She Is Coming вышла в пятницу, 31 мая. Предыдущая пластинка Майли Younger Now появилась еще в 2017 году.

Певица анонсировала выход мини-альбома в своем Instagram, опубликовав черно-белые снимки, сделанных для промо к She Is Coming. Перед камерой Сайрус позировала одних колготах и черном бра.

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Релиз Майли Сайрус состоит из шести треков: Mother's Daughter, Unholy, D.R.E.A.M., Cattitude, Party Up the Street, The Most. Известно, что мини-альбом станет частью трилогии. Позднее Майли планирует выпустить работы She Is Here и She Is Everything.

Послушать EP Майли Сайрус She Is Coming можно на официальном Youtube-канале певицы. 

Напомним, что ранее Майли Сайрус сменила имидж и стала похожей на себя 10 лет назад.

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