Объявлен состав жюри 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля

Появился полный список членов жюри ОМКФ 2019

ОМКФ 2019 Фото: instagram.com/odesa_film_festival

10-й юбилейный Одесский международный кинофестиваль, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", объявил состав жюри. Отметим, что ранее были объявлены фильмы-участники конкурсных программ.

Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:

Так, в этом году жюри Международной конкурсной программы ОМКФ возглавит режиссер и продюсер Петер Бросенс ​​(Бельгия). Фильмы Международного конкурса вместе с ним будут оценивать украинская актриса, которая работает в Голливуде, Иванна Сахно (Украина – США), член Европейской киноакадемии, директор Международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох (Чехия), актер Барри Уорд (Ирландия), а также писательница, режиссер и продюсер Нана Эквтимишвили (Грузия).

Жюри Международной конкурсной программы ОМКФ 2019 Фото: oiff.com.ua

Оценивать фильмы конкурса европейских документальных фильмов на 10-м юбилейном ОМКФ будут режиссер, сценарист, продюсер Билл Гуттентаг (США), режиссер, радиоведущая, продюсер Соня Кронлунд (Франция) и программный координатор Docudays UA, кинопродюсер Дарья Бассель (Украина).

Жюри Конкурса европейских документальных фильмов ОМКФ 2019 Фото: oiff.com.ua

В этом году работы украинских кинематографистов (Национальная конкурсная программа, – ред.) будут оценивать нью-йоркский корреспондент Cahiers du Cinéma и член отборочного комитета Международного кинофестиваля в Локарно Николас Эллиот (США), режиссер и сценарист Йоанна Кос-Краузе (Польша), кинорежиссер, актриса, писательница, художница Мания Акбари (Иран) и продюсер, кинокритик Иванна Дядюра (Украина).

Жюри Национальной конкурсной программы ОМКФ 2019 Фото: oiff.com.ua

А в состав жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI вошли кинокритики Дмитрий Десятерик (Украина), Джованни Вимеркати (Италия) и Ванда Бенджеллул (Швеция).

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI ОМКФ 2019 Фото: oiff.com.ua

Напомним, в этом году на ОМКФ Довженко-Центр представляет фильмы-легенды от культовых режиссеров Одесской киностудии в специальной программе "Голливуд на берегу Черного моря". Зрители познакомятся с кинолентами, которые изменили историю украинского и мирового кино. Ретроспектива приурочена к 100-летию Одесской киностудии.

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