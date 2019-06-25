Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Объявлен состав жюри 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля

Появился полный список членов жюри ОМКФ 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

10-й юбилейный Одесский международный кинофестиваль, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", объявил состав жюри. Отметим, что ранее были объявлены фильмы-участники конкурсных программ.

Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:

Так, в этом году жюри Международной конкурсной программы ОМКФ возглавит режиссер и продюсер Петер Бросенс ​​(Бельгия). Фильмы Международного конкурса вместе с ним будут оценивать украинская актриса, которая работает в Голливуде, Иванна Сахно (Украина – США), член Европейской киноакадемии, директор Международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох (Чехия), актер Барри Уорд (Ирландия), а также писательница, режиссер и продюсер Нана Эквтимишвили (Грузия).

Жюри Международной конкурсной программы ОМКФ 2019
Жюри Международной конкурсной программы ОМКФ 2019
Фото: oiff.com.ua

Оценивать фильмы конкурса европейских документальных фильмов на 10-м юбилейном ОМКФ будут режиссер, сценарист, продюсер Билл Гуттентаг (США), режиссер, радиоведущая, продюсер Соня Кронлунд (Франция) и программный координатор Docudays UA, кинопродюсер Дарья Бассель (Украина).

Жюри Конкурса европейских документальных фильмов ОМКФ 2019
Жюри Конкурса европейских документальных фильмов ОМКФ 2019
Фото: oiff.com.ua

В этом году работы украинских кинематографистов (Национальная конкурсная программа, – ред.) будут оценивать нью-йоркский корреспондент Cahiers du Cinéma и член отборочного комитета Международного кинофестиваля в Локарно Николас Эллиот (США), режиссер и сценарист Йоанна Кос-Краузе (Польша), кинорежиссер, актриса, писательница, художница Мания Акбари (Иран) и продюсер, кинокритик Иванна Дядюра (Украина).

Жюри Национальной конкурсной программы ОМКФ 2019
Жюри Национальной конкурсной программы ОМКФ 2019
Фото: oiff.com.ua

А в состав жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI вошли кинокритики Дмитрий Десятерик (Украина), Джованни Вимеркати (Италия) и Ванда Бенджеллул (Швеция).

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI ОМКФ 2019
Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI ОМКФ 2019
Фото: oiff.com.ua

Напомним, в этом году на ОМКФ Довженко-Центр представляет фильмы-легенды от культовых режиссеров Одесской киностудии в специальной программе "Голливуд на берегу Черного моря". Зрители познакомятся с кинолентами, которые изменили историю украинского и мирового кино. Ретроспектива приурочена к 100-летию Одесской киностудии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
На ОМКФ 2019 представят фильм об аннексии Крыма "Черкассы" "Мы готовы на 100%": что ждет киноманов на ОМКФ 2019 ОМКФ 2019: объявлены все фильмы-участники конкурсных программ
омкф Одесский международный кинофестиваль
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал, на ком «женился»
«Нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал, на ком «женился»
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Сегодня, 10:55Fun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Сегодня, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Вчера, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 13:02Шоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

Вчера, 12:59Fun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

Вчера, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Вчера, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

23 июняТехно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

23 июняFun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 июняПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

Новости партнеров

«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Люди перестали узнавать Юлию Высоцкую: звезда очень изменилась
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь