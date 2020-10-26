Объявлена дата выхода 4 сезона "Леденящих душу приключений Сабрины" (тизер)

Сериал вернется на экраны 31 декабря

Сабрина Спеллман возвращается. Netflix опубликовал свежий тизер четвертого сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", анонсировав дату выхода. Финальные восемь эпизодов истории о маленькой ведьме появятся на стриминговом сервисе 31 декабря. Идеальный способ встретить Новый год.

В трейлере показаны моменты из предыдущих сезонов и динамичные сцены из предстоящего. Напомним, третий сезон закончился тем, что Сабрина нарушила пространственно-временной континуум, чтобы позволить двум версиям себя существовать одновременно: как постоянная Королева ада и как жительница Гриндейла.

Нашумевший ремейк культового сериала про маленькую ведьму "Леденящие душу приключения Сабрины" от Netfliх стартовал в конце октября 2018 года. В декабре того же года шоу продлили до четвертого сезона.

Главные роли в сериале исполнили Кирнан Шипка, Росс Линч, Чанс Пердомо, Джаз Синклер и другие.

Ранее стало известно, что Disney+ выпустит фильм о Золушке-сникерхеде. Главную роль исполнит актер из "Оно".

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