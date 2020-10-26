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Объявлена дата выхода 4 сезона "Леденящих душу приключений Сабрины" (тизер)

Сегодня, 17:10

Сериал вернется на экраны 31 декабря

Сабрина Спеллман возвращается. Netflix опубликовал свежий тизер четвертого сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", анонсировав дату выхода. Финальные восемь эпизодов истории о маленькой ведьме появятся на стриминговом сервисе 31 декабря. Идеальный способ встретить Новый год.

В трейлере показаны моменты из предыдущих сезонов и динамичные сцены из предстоящего. Напомним, третий сезон закончился тем, что Сабрина нарушила пространственно-временной континуум, чтобы позволить двум версиям себя существовать одновременно: как постоянная Королева ада и как жительница Гриндейла.

Нашумевший ремейк культового сериала про маленькую ведьму "Леденящие душу приключения Сабрины" от Netfliх стартовал в конце октября 2018 года. В декабре того же года шоу продлили до четвертого сезона.

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Главные роли в сериале исполнили Кирнан Шипка, Росс Линч, Чанс Пердомо, Джаз Синклер и другие.

Ранее стало известно, что Disney+ выпустит фильм о Золушке-сникерхеде. Главную роль исполнит актер из "Оно".

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сериал трейлер Netflix Леденящие душу приключения Сабрины
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