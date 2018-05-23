Объявлена программа кинофестиваля "Молодость"

В Киеве пройдет 47 международный кинофестиваль "Молодость"

В Киеве пройдет кинофестиваль "Молодость". Фото: thenordar.com

В Киеве с 27 мая по 3 июня пройдет международный кинофестиваль "Молодость". На фестивале покажут около двух сотен коротко- и полнометражных лент, которые отметили на международных европейских фестивалях, лауреата "Оскара".

Открывать фестиваль будет польская лента Малгожаты Шумовской "Лицо/Рыло". Кстати, фильм покажут под открытым небом, в этом году – это новинка фестиваля. Фильм покажут на Почтовой площади, где установят гигантский LED-экран.

Много кинолент покажут в кинотеатре "Киев", а также "Украина" и "Синема Сити", а в Мистецькому Арсенале покажут фильм Александра Фразе-Фразенко "Господин Никто". На Трухановом острове, в клубе "ЮБК" пройдет Molodist Midnight Cinema club. Во время мероприятия покажут не только короткометражные и полнометражные фильмы программы Forma (дебютная программа фестиваля), но и проведут шумные вечеринки.

В этом году директором фестиваля станет эстонка Тиина Локк-Трамберг, член Европейской киноакадемии, а с 1998 года – директор Таллинского кинофестиваля "Темные ночи".

В международном конкурсе участвуют 12 кинокартин:

"Груз" Огнена Главонича

"Святой" Андриуса Блажевикуса

"Наследницы" Марчелло Мартинесси

"Путешественник" Хади Гандур

"Ретабло" Альваро Дельгадо-Апарисио

"Я не ведьма" Рунгано Ниони

"Тихая ночь" Пиотра Домалевски

"Страшная мать" Анны Урушадзе

"Зимние братья" Глинура Палмассона

"Вороны" Йенса Асура

"Опека" Хавьера Леграна

"Антенна" Арика Ротстейна

В национальном конкурсе представлено 21 короткометражную киноленту. Во внеконкурсной программе запланированы показы фильмов: румынки Адины Пантилие "Не прикасайся", "Зеленый туман" Эвана Джонсона, "Земля просветленных" Питера-Ян де Пю, "Тайный дневник Симона Петлюры" Олеся Янчука, "Благородные бродяги" Александра Березаня.

Напомним, среди фильмов, которые будут представлены на фестивале есть и украинские премьеры — лента в 360-градусной виртуальной реальности, хоррор о Лысой горе и рассказ о жизни известного диссидента.