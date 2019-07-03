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Объявлена ​​программа Национального конкурса ОМКФ 2019

В Национальную конкурсную программу вошли 5 полнометражных и 10 короткометражных фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Кадр из фильма «Папа - мамин брат»
Кадр из фильма «Папа - мамин брат»
Фото: YouTube

В Национальную конкурсную программу 10-го Одесского международного кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", вошли пять дебютных полнометражных картин. Отметим. что ранее была объявлена программа "Гала-премьеры"ОМКФ 2019.

Узнайте, кто получил награды ОМКФ в 2018 году:

Художественный фильм режиссера Тимура Ященко U311 "Черкассы" об обороне одноименного морского тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма.

Первый полнометражный документальный фильм "Папа - мамин брат" Вадима Илькова. Семейный портрет "Папа – мамин брат" признали самым инновационным фильмом Международной конкурсной программы фестиваля Visions du Réel (Швейцария).

"Мои мысли тихие" – полнометражный дебют режиссера Антонио Лукича с известной актрисой Ирмой Витовской, обладательницей Кинопремии "Золотая Дзига" за лучшую женскую роль в этом году. Комедийная картина Антонио Лукича была отобрана в конкурсную программу East of the West Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

"Панорама" – полнометражный документальный дебютный фильм режиссера Юрия Шилова. Главный герой картины — киномеханик Валентин, который 44 года работает в одном из старейших кинотеатров Киева. В день 60-летия Валентина в кинотеатре случается пожар и мужчина вынужден уйти на пенсию. В стране, которая стремительно меняется, он пытается найти новый смысл своей жизни. В этом году фильм был отобран в документальный конкурс Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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"Схидняк" – полнометражная военная драма Андрея Иванюка о человеке, в дом которого ворвалась война. В фильме показаны будни военнослужащих, которые защищают восток Украины. Через форму роуд-муви режиссер описывает то, с чем имел дело лично. Главную роль в фильме сыграл известный актер Богдан Бенюк.

На 10-м Одесском международном кинофестивале состоится мировая премьера картины.

Также в Национальной программе будут показаны 10 короткометражных картин:

  • "Рождественские истории", режиссер: Валерия Сочивець, Филипп Сотниченко (Украина, 2019)
  • "Обесцвеченная", режиссер: Марина Степанская (Украина, 2019)
  • "В нашей синагоге", режиссер: Иван Орленко (Украина/Франция, 2018)
  • "Ребенок", режиссер: Дарья Турецкая (Украина/Израиль, 2018)
  • "Пока не станет черным", режиссер: Анастасия Фалилеева (Украина, 2019)
  • "Solitude", режиссер: Елизавета Смит (Украина, 2019)
  • "Int. Kitchen. Night", режиссер: Аркаша Непиталюк (Украина, 2019)
  • "Взрослый", режиссер: Жанна Озирна (Украина, 2019)
  • "Факт (-ура!) Изменений", режиссер: Марина Никольчева (Украина, 2019)
  • "Секрет, девочка и мальчик", режиссер: Оксана Казьмина (Украина, 2018)

Стоит отметить, что в этом году работы украинских кинематографистов будут оценивать нью-йоркский корреспондент Cahiers du Cinéma и член отборочного комитета Международного кинофестиваля в Локарно Николас Эллиот (США), режиссер и сценарист Йоанна Кос-Краузе (Польша), кинорежиссер, актриса, писательница, художница Мания Акбари (Иран) и продюсер, кинокритик Иванна Дядюра(Украина).

Напомним, на 10-м юбилейном Одесском Международном кинофестивале, в рамках программы Фестиваль Фестивалей покажут самые громкие мировые кинопремьеры.

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Источник: Сегодня
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