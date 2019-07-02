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Объявлены фильмы программы "Гала-премьеры" ОМКФ 2019

На ОМКФ покажут фильм-открытие Каннского кинофестиваля – "Мертвые не умирают"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08
"Мертвые не умирают"
"Мертвые не умирают"
Фото: oiff.com.ua

В секции "Гала-премьеры" 10-го Одесского международного кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", покажут фильмы-участники основных конкурсных программ Берлинского, Венецианского и Каннского кинофестивалей. Также в программе – фильм-открытие 72-го Каннского кинофестиваля "Мертвые не умирают" Джима Джармуша.

Смотрите видео о красной дорожке ОМКФ 2019:

"Оленья кожа" режиссера Кантена Дюпье

На ОМКФ 2019 состоится премьерный показ фильма. 44-летний Жорж становится одержимым покупкой дизайнерской замшевой куртки, о которой давно мечтал. Эта одержимость в конце концов заставит его порвать с однообразной жизнью в пригороде, спустить все сбережения и даже решиться на преступление. Главную роль в фильме сыграл оскароносный французский актер Жан Дюжарден.

Фильм-открытия Двухнедельника режиссеров Каннского кинофестиваля 2019 года.

Фильм "Маленькое красное платье" Питера Стриклэнда

Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красивое и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но платье имеет цену. И не каждый сможет ее заплатить... Фильм снят в стиле культового итальянского режиссера Дарио Ардженто.

Картина была представлена в основном конкурсе Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2018 года.

"Работа без авторства" Флориана Хенкель фон Доннерсмарка

Во внеконкурсной секции "Гала-премьеры" 10-го ОМКФ покажут фильм "Работа без авторства". История молодого студента-художника Курта, который влюбляется в однокурсницу Элли. Ее отец – известный врач профессор Зеебанд – расстроился выбором дочери и поклялся положить конец их отношениям. Они понятия не имеют о том, что их жизни уже связаны ужасным преступлением, его совершил Зеебанд несколько десятилетий назад.

Фильм попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 2018 года. Кроме того, был представлен в двух номинациях на премию "Оскар" (лучший фильм на иностранном языке и лучшая операторская работа).

"Вас не было на месте" фильм Кена Лоуча 

Рики с семьей тяжело боролись с долгами от времени финансового кризиса 2008 года. Возможность получить для себя немного свободы появляется с новеньким блестящим фургоном и возможностью оформить франшизу и работать на себя в службе доставки. Это сложная работа, но и домашний труд его жены ничем не легче. Семья держится крепко, но когда обоих тянет в разные стороны, все вот-вот может сломаться.

Фильм вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля 2019 года.

"Мертвые не умирают" Джима Джармуша 

Фильм эксклюзивно покажут в рамках 10-го юбилейного ОМКФ. Режиссер картины Джим Джармуш прославился, как новый голос независимого кино благодаря фильму "Более странно, чем в раю" (1984). А также получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2005 года за фильм "Сломанные цветы". Как музыкант создавал музыку для своих фильмов и записал два альбома совместно с Йозефом ван Виссемом.

По сюжету фильма "Мертвые не умирают", с сонливым маленьким городком Сентервилл что-то не в порядке. Никто не знает почему. В новостях страшное, ученые обеспокоены. Никому так и не удается предсказать наиболее странную и опасную чуму, которая впоследствии упадет на Сентервилл: мертвецы встанут из своих могил и зверски будут нападать и грызть живых. Жителям города придется бороться за собственное выживание. В фильме сыграли такие известные актеры, как: Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи и другие.

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"Золотая перчатка" режиссера Фатиха Акина

Картина также попала в секцию "Гала-премьеры" 10-го ОМКФ. Гамбургский район Санкт-Паули, 1970-е. На первый взгляд, Фриц "Фите" Гонка – жалобный неудачник. Человек с изуродованным лицом каждую ночь пьет в забегаловке "Золотая перчатка" и ухаживает за одинокими женщинами. Никто из ее посетителей даже не подозревает, что на первый взгляд безобидный Фите на самом деле является маньяком.

Фильм был представлен в основном конкурсе Берлинале 2019 года.

"Вайнштейн" Урсулы Макфарлейн

История звездного взлета и бесславного падения титана кино Харви Вайнштейна можно будет посмотреть в рамках 10-го Одесского международного кинофестиваля в фильме "Вайнштейн" британского режиссера Урсулы Макфарлейн. Ее документальный доработок демонстрирует умение убедительного и привлекательного наблюдения за персонажами, сочетающейся с увлекательным рассказом и визуальной утонченностью. Она четыре раза номинировалась на премию BAFTA, а также ряд наград и номинаций на премии Грирсона, Broadcast и Королевского телевизионного сообщества. Картина "Вайнштейн" проливает свет на то, как знаменитый продюсер получил и на протяжении десятилетий пользовался огромной властью. Бывшие сотрудники, сокурсники и журналисты размышляют относительно восприятия Вайнштейна публикой как провидца, одновременно подробно описывая его беспощадные попытки удержать власть после скандала, случившегося с ним.

Напомним, также на 10-м юбилейном Одесском Международном кинофестивале в рамках программы Фестиваль Фестивалей покажут самые громкие мировые кинопремтеры.

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Одесский кинофестиваль омкф
Источник: Сегодня
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