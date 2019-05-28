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Объявлены даты премьер фильмов "Миссия невыполнима 7" и "Миссия невыполнима 8"

Том Круз вернется к своей роли Итана Ханта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
"Миссия невыполнима"
"Миссия невыполнима"
Фото: YouTube

Студия Paramount Pictures после выхода пятой части франшизы "Миссия невыполнима" собирается выпустить шпионские боевики "Миссия невыполнима 7" и "Миссия невыполнима 8" с разрывом всего только в один год.

Смотрите видео о том, как Том Круз хочет отречься от своей веры:

Голливудский актер Том Круз вернется в картины в образе суперагента Итана Ханта, который выполняет различные трюки, через два года. Так,  "Миссия невыполнима 7" выйдет на широкие экраны 22 июля 2021 года, а ее продолжение "Миссия невыполнима 8" мы увидим еще через год, 4 августа 2022 года.

Сюжет этих фильмов пока не разглашается, но известно, что компанию Крузу в новых приключениях вновь составит Ребекка Фергюсон, которая воплощает в данной франшизе агента Ильзу Фауст. Участие остальных членов команды в сиквелах пока не подтверждено.

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Режиссером новых частей "Миссии" станет Кристофер МакКуорри, который возглавлял предыдущие части франшизы "Миссия невыполнима: Нация изгоев" и "Миссия невыполнима: Фоллаут".

Отметим, что "Миссия невыполнима 6" стала самой успешной главой данной серии, заработав в мировом прокате 791,1 миллион долларов. 

Напомним, в последний съемочный день "Миссии невыполнимой 6" Том Круз исполнил очередной впечатляющий трюк – прыгнул с высоты 7,5 километров из военно-транспортного самолета.

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Источник: Сегодня
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