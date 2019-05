Объявлены лауреаты Каннского кинофестиваля 2019: список

Состоялась церемония награждения победителей фестиваля

Каннский кинофестиваль 2019 Фото: Getty Images

Сегодня, 25 мая на торжественной церемонии вручения наград были объявлены победители 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Что украинские кинематографисты показали в Каннах:

Раньше всех жюри фестиваля назвали лауреатов в секции Cinéfondation. Первого приза конкурса студенческих фильмов удостоен французский режиссер Луиз Курвуазье за фильм "Рука об руку" (Mano a Mano).

Короткометражная 23-минутная картина рассказывает историю цирковых акробатов Эбби и Луке, которые путешествуют по городам и сталкиваются с проблемами во взаимоотношениях.

Второй приз Cinefondation достался американскому режиссеру Ричарду Вану, представившему картину "Знак" (Hieu). Лента рассказывает о жизни вьетнамо-американской семьи.

Третью награду фестиваля разделили палестинец Визам Аль Джафари с фильмом "Атмосфера" (Ambience) и польский режиссер Барбара Рупик с лентой "Душечка" (Duszyczka).

Всего в секции Cinéfondation в этом году были представлены 17 студенческих фильмов от начинающих режиссеров из Израиля, Сингапура, Великобритании, Бельгии и других стран.

Гран-при программы "Особый взгляд", за которую также боролся украинский фильм "Домой", получил бразильский режиссер Карим Айнуз за фильм "Невидимая жизнь Эвридики Гусмао". Картина рассказывает историю двух женщин, которые борются с предрассудками и репрессиями в Бразилии 50-х годов. Фильм опирается на воспоминания Айнуза о матери-одиночке.

Приз за лучшую режиссуру достался 27-летнему российскому режиссеру Кантемиру Балагову за фильм "Дылда" - драму о жизни и отношениях двух женщин в Ленинграде сразу после окончания второй мировой войны.

Приз за лучшую актерскую игру в "Особом взгляде" достался Кьяре Мастроянни, дочери Марчелло Мастроянни и Катрин Денев за роль в романтической комедии Кристофа Оноре "Комната 212".

Золотую пальмовую ветвь получил Пон Джун Хо за фильм "Паразиты".

Победители Каннского кинофестиваля 2019 Фото: Getty Images

Полный список всех победителей Каннского кинофестиваля 2019:

"Золотая пальмовая ветвь": "Паразиты" Пон Джун Хо

Гран-при: "Атлантика" Мати Диоп

Приз жюри: "Отверженные" Ледж ли; "Bacurau" Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Лучшая женская роль: Эмили Бичем "Маленький Джо"

Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас "Боль и слава"

Лучший режиссер: Братья Дарденн "Молодой ахмед"

Лучший сценарий: Селин Скьямма "Портрет молодой женщины в огне"

Специальная награда жюри: "It Must Be Heaven" Elia Suleiman; "Monstruo Dios" Agustina San

Приз "Золотая камера": "Our Mothers" César Díaz

"Золотая пальмовая ветвь" в короткометражном конкурсе: "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

"Квир-пальма" (полный метр): "Портрет молодой женщины в огне" Селин Скьямма

"Квир-пальма" (короткометражные фильмы): "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

Напомним, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля культовый режиссер Квентин Тарантино представил свой девятый фильм "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

