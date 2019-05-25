Объявлены лауреаты Каннского кинофестиваля 2019: список (Обновляется)

Жюри фестиваля назвали лауреатов в секции Cinéfondation и кто получил гран-при программы "Особый взгляд"

72-й Каннский кинофестиваль Фото: Getty Images

Первых победителей 72-го Каннского международного кинофестиваля уже объявили. Торжественная церемония вручения наград состоится в субботу, 25 мая.

Что украинские кинематографисты показали в Каннах:

Жюри фестиваля назвали лауреатов в секции Cinéfondation. Первого приза конкурса студенческих фильмов удостоен французский режиссер Луиз Курвуазье за фильм "Рука об руку" (Mano a Mano).

Короткометражная 23-минутная картина рассказывает историю цирковых акробатов Эбби и Луке, которые путешествуют по городам и сталкиваются с проблемами во взаимоотношениях.

Второй приз Cinefondation достался американскому режиссеру Ричарду Вану, представившему картину "Знак" (Hieu). Лента рассказывает о жизни вьетнамо-американской семьи.

Третью награду фестиваля разделили палестинец Визам Аль Джафари с фильмом "Атмосфера" (Ambience) и польский режиссер Барбара Рупик с лентой "Душечка" (Duszyczka).

Всего в секции Cinéfondation в этом году были представлены 17 студенческих фильмов от начинающих режиссеров из Израиля, Сингапура, Великобритании, Бельгии и других стран.

Гран-при программы "Особый взгляд", за которую также боролся украинский фильм "Домой", получил бразильский режиссер Карим Айнуз за фильм "Невидимая жизнь Эвридики Гусмао". Картина рассказывает историю двух женщин, которые борются с предрассудками и репрессиями в Бразилии 50-х годов. Фильм опирается на воспоминания Айнуза о матери-одиночке.

Приз за лучшую режиссуру достался 27-летнему российскому режиссеру Кантемиру Балагову за фильм "Дылда" - драму о жизни и отношениях двух женщин в Ленинграде сразу после окончания второй мировой войны.

Приз за лучшую актерскую игру в "Особом взгляде" достался Кьяре Мастроянни, дочери Марчелло Мастроянни и Катрин Денев за роль в романтической комедии Кристофа Оноре "Комната 212".

Напомним, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля культовый режиссер Квентин Тарантино представил свой девятый фильм "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

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