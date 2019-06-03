Объявлены лауреаты кинофестиваля "Молодость": полный список

В Киеве прошел 48-й Международный кинофестиваль "Молодость"

Объявлены лауреаты кинофестиваля "Молодость" Фото: пресс-служба

48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", об участниках которого мы писали ранее, объявил своих победителей. Гран-при фестиваля получила лента "Дикий" французского режиссера Камия Видаля-Наке. Кроме того фильм получил награду "Скифский олень" и 10 тысяч долларов денежной премии.

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В "Диком" рассказывается о мужской проституции, которой вынужден заняться главный герой, чтобы найти любовь и свободу, к которой он стремится. Награду за фильм "Дикий" со сцены получил исполнитель главной роли Феликс Марито.

Лауреат кинофестиваля "Молодость" Фото: пресс-служба

Приз за лучший полнометражный фильм и сертификат на 2000 долларов от официального партнера кинофестиваля B & H Film Distribution Company достался ленте "Колибри" режиссера Боры Ким (Корея, 2018).

Денежным призом в 2000 долларов и "Скифским оленем" в рамках Международного студенческого конкурса отметили фильм "Как запустить воздушного змея?". Режиссер Лоранд Габор (Румыния).

В рамках Международной программы были определены победители и среди короткометражных фильмов. В частности, лучшей стала польская кинолента "Безусловная любовь" Рафаля Лисака (Польша, 2018). Победителю достался денежный сертификат на 2000 долларов. Также этот фильм получил награду в номинации "приз зрительских симпатий".

Специальными дипломами жюри награждены фильмы в нескольких категориях, а именно:

Студенческие фильмы – "Лето электрического льва", режиссер Диего Сепеда (Чили) "Сестры Харариха", режиссер Хорхе Кадена (Швейцария)

– "Лето электрического льва", режиссер Диего Сепеда (Чили) "Сестры Харариха", режиссер Хорхе Кадена (Швейцария) Короткометражные фильмы – "Люсия на распутье", режиссер Валентина Морель (Бельгия, Франция) "Холодная летняя ночь", режиссер Яш Савант (Индия)

– "Люсия на распутье", режиссер Валентина Морель (Бельгия, Франция) "Холодная летняя ночь", режиссер Яш Савант (Индия) Полнометражные фильмы – "На следующий день, когда меня не станет", режиссер Нимрод Эльдар (Израиль) "Соседи", режиссер Гигиша Абашидзе (Грузия).

В рамках Национального конкурса лучшим фильмом признана картина "В радости, и только в радости" Марины Рощиной (Украина, 2018). Фильм получил денежный приз в размере 50 тысяч гривен.

Специальные дипломы жюри в рамках конкурса получили следующие работы: "Любовь", режиссер Никита Лыськов (Украина, 2019); "Цвет фасада – синий", режиссер Алексей Радинский (Украина, 2019).

В программе ЛГБТК-фильмов "Солнечный зайчик"/SUNNY BUNNY лучшим признан ЛГБТ-фильм "Блондин" режиссера Марка Бергера (Аргентина, 2018). А специальную награду жюри получил фильм "Дикий", режиссер Камий Видаль-Наке (Франция, 2018).

В рамках программы кино для подростков Molodist Teen Screen главную награду получила лента "Слишком далеко" Сары Винкенштетте (Германия, 2019).

Также специальные награды получили фильмы "Моя необычное лето с Тесс" режиссера Стивена Вауторлоода (Германия, Нидерланды, 2019); "Бинт", режиссер Фредерике Мигома (Бельгия, Нидерланды, 2019).

В то же время экуменическое жюри кинофестиваля "Молодость" наградило призом за лучший студенческий фильм фильм "Прованс", режиссер Като де Бук (Бельгия, 2018). А наградой за лучший короткометражный фильм отмечена лента "Безусловная любовь", режиссер Рафаля Лысака (Польша, 2018). Награду за лучший полнометражный фильм получила работа "Разрушительница системы", режиссер Нора Финшайт (Германия, 2019).

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI признало лучшим фильмом 48-го КМКФ "Молодость" ленту "Колибри", режиссер Бора Ким (Южная Корея, 2018). Почетную награду "Молодости" – "Скифский олень" – за вклад в мировое киноискусство получил Питер Гринуэй.

Напомним, 25 мая на торжественной церемонии вручения наград были объявлены победители 72-го Каннского международного кинофестиваля.

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