Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Объявлены лауреаты кинофестиваля "Молодость": полный список

В Киеве прошел 48-й Международный кинофестиваль "Молодость"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:57
Объявлены лауреаты кинофестиваля "Молодость"
Объявлены лауреаты кинофестиваля "Молодость"
Фото: пресс-служба

48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", об участниках которого мы писали ранее, объявил своих победителей. Гран-при фестиваля получила лента "Дикий" французского режиссера Камия Видаля-Наке. Кроме того фильм получил награду "Скифский олень" и 10 тысяч долларов денежной премии.

В Украине прошел театральный фестиваль "Французская весна":

В "Диком" рассказывается о мужской проституции, которой вынужден заняться главный герой, чтобы найти любовь и свободу, к которой он стремится. Награду за фильм "Дикий" со сцены получил исполнитель главной роли Феликс Марито.

Лауреат кинофестиваля "Молодость"
Лауреат кинофестиваля "Молодость"
Фото: пресс-служба

Приз за лучший полнометражный фильм и сертификат на 2000 долларов от официального партнера кинофестиваля B & H Film Distribution Company достался ленте "Колибри" режиссера Боры Ким (Корея, 2018).

Денежным призом в 2000 долларов и "Скифским оленем" в рамках Международного студенческого конкурса отметили фильм "Как запустить воздушного змея?". Режиссер Лоранд Габор (Румыния).

В рамках Международной программы были определены победители и среди короткометражных фильмов. В частности, лучшей стала польская кинолента "Безусловная любовь" Рафаля Лисака (Польша, 2018). Победителю достался денежный сертификат на 2000 долларов. Также этот фильм получил награду в номинации "приз зрительских симпатий".

Специальными дипломами жюри награждены фильмы в нескольких категориях, а именно:

  • Студенческие фильмы – "Лето электрического льва", режиссер Диего Сепеда (Чили) "Сестры Харариха", режиссер Хорхе Кадена (Швейцария)
  • Короткометражные фильмы – "Люсия на распутье", режиссер Валентина Морель (Бельгия, Франция) "Холодная летняя ночь", режиссер Яш Савант (Индия)
  • Полнометражные фильмы – "На следующий день, когда меня не станет", режиссер Нимрод Эльдар (Израиль) "Соседи", режиссер Гигиша Абашидзе (Грузия).

В рамках Национального конкурса лучшим фильмом признана картина "В радости, и только в радости" Марины Рощиной (Украина, 2018). Фильм получил денежный приз в размере 50 тысяч гривен.

Специальные дипломы жюри в рамках конкурса получили следующие работы: "Любовь", режиссер Никита Лыськов (Украина, 2019); "Цвет фасада – синий", режиссер Алексей Радинский (Украина, 2019).

В программе ЛГБТК-фильмов "Солнечный зайчик"/SUNNY BUNNY лучшим признан ЛГБТ-фильм "Блондин" режиссера Марка Бергера (Аргентина, 2018). А специальную награду жюри получил фильм "Дикий", режиссер Камий Видаль-Наке (Франция, 2018).

В рамках программы кино для подростков Molodist Teen Screen главную награду получила лента "Слишком далеко" Сары Винкенштетте (Германия, 2019).

Также специальные награды получили фильмы "Моя необычное лето с Тесс" режиссера Стивена Вауторлоода (Германия, Нидерланды, 2019); "Бинт", режиссер Фредерике Мигома (Бельгия, Нидерланды, 2019).

В то же время экуменическое жюри кинофестиваля "Молодость" наградило призом за лучший студенческий фильм фильм "Прованс", режиссер Като де Бук (Бельгия, 2018). А наградой за лучший короткометражный фильм отмечена лента "Безусловная любовь", режиссер Рафаля Лысака (Польша, 2018). Награду за лучший полнометражный фильм получила работа "Разрушительница системы", режиссер Нора Финшайт (Германия, 2019).

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI признало лучшим фильмом 48-го КМКФ "Молодость" ленту "Колибри", режиссер Бора Ким (Южная Корея, 2018). Почетную награду "Молодости" – "Скифский олень" – за вклад в мировое киноискусство получил Питер Гринуэй.

Напомним, 25 мая на торжественной церемонии вручения наград были объявлены победители 72-го Каннского международного кинофестиваля. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кинофестиваль "Молодость" объявил участников международного и национального конкурса
фильмы лауреат кинофестиваль Молодость
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт

Популярные статьи

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

1 июняШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

1 июняШоу-бизнес

Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

1 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

1 июняFood

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

1 июняШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

1 июняПсихология

Как вырастить ребенка счастливым: от чего стоит отказаться родителям

1 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

31 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

31 маяАнонс

"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

31 маяПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

31 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

31 маяFun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 маяWellness

Бананы: польза и вред для здоровья

31 маяШоу-бизнес

Хрупкая золушка: Регина Тодоренко показала свадебное платье

31 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
8 интересных фактов о цвете глаз
8 интересных фактов о цвете глаз
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Верка Сердючка сделала заявление на Евровидении: «Бардак везде»
Верка Сердючка сделала заявление на Евровидении: «Бардак везде»
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Повалий перекроила себя до неузнаваемости:
Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"
Как убрать мешки под глазами и отеки век
Как убрать мешки под глазами и отеки век
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь