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Объявлены номинанты MTV Video Music Awards 2019

Рекордсменом по количеству номинаций в этом году стала Тейлор Свифт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Кадр из клипа Тейлор Свифт
Кадр из клипа Тейлор Свифт
Фото: YouTube

Телеканал MTV наконец-то обнародовал список номинантов на премию Video Music Awards. Отметим, что в прошлом году рекордсменкой стала реп-исполнительница Cardi B. Кто станет победителей в этом году – узнаем 26 августа, на церемонии вручения.

Вспоминаем наряды звезд на красной дорожке церемонии вручения премии Video Music Awards:

Максимальное количество номинаций в 2019  году получила поп-кантри-певица Тейлор Свифт. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Такое же количество номинаций имеет исполнительница Ариана Гранде. Обе они претендуют на награды в десяти различных категориях.

Далее идут певица Билли Айлиш (девять номинаций) и рэпер Lil Nas X (восемь номинаций). В нескольких категориях также были номинированы Шон Мендес, Джей балвин, Карди Би, Камила Кабельо, FKA Twigs и Соланж.

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Леди Гагу и Брэдли Купера номинировали в категории" Лучший саундтрек к фильму"за их композицию к ленте "Звезда родилась".

Напомним, красные дорожки церемоний, которые организует музыкальный канал, отличаются куда более свободным дресс-кодом. Знаменитости этим активно пользуются и ежегодно радуют нас совсем уж экстравагантными выходами. 

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Источник: Сегодня
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