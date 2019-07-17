Объявлены номинанты на премию Эмми 2019

В 2019 году церемония награждения американской телевизионной премии состоится в 71-й раз

Объявлены номинанты на премию Эмми 2019 Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Эмми 2019, которая состоится 22 сентября. В этом году сериал "Игра престолов" получил рекордные 32 номинации. Полный список претендентов на статуэтку появился на официальном сайте Emmy Awards.

О том, как прошла церемония Грэмми 2019, смотрите в коротком ролике:

71-я церемония награждения американской телевизионной премии Эмии 2019 пройдет 22 сентября в Microsoft Theater. Далее предлагаем ознакомиться со списком номинантов этого года.

Эмии 2019: полный список номинантов

Лучший драматический сериал:

"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

"Телохранитель" (Bodyguard)

"Игра престолов" (Game of Thrones)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Озарк" (Ozark)

"Поза" (Pose)

"Наследники" (Succession)

"Это мы" (This Is Us)

Лучший мини-сериал:

"Чернобыль" (Chernobyl)

"Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

"Фосси / Вердон" (Fosse / Verdon)

"Острые предметы" (Sharp Objects)

"Когда они нас увидят" (When They See Us)

Сериал "Чернобыль" Фото: HBO

Лучший фильм:

"Черное зеркало: Брандашмиг" (Black Mirror: Bandersnatch)

"Король Лир" (King Lear)

"Брексит" (Brexit: The Uncivil War)

"Дедвуд" (Deadwood)

"Мой ужин с Эрве" (My Dinner with Hervé)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

Джейсон Бейтман, "Озарк" (Ozark)

Стерлинг К. Браун, "Это мы" (This Is Us)

Кит Харингтон, "Игра престолов" (Game of Thrones)

Боб Оденкёрк, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)

Билли Портер, "Поза" (Pose)

Майло Вентимилья, "Это мы" (This Is Us)

Кит Харингтон в "Игре престолов" Фото: instagram.com/gameofthrones/

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:

Гвендолин Кристи, "Игра престолов" (Game of Thrones)

Лина Хиди, "Игра престолов" (Game of Thrones)

Джулия Гарнер, "Озарк" (Ozark)

Фиона Шоу, "Убивая Еву" (Killing Eve)

Софи Тернер, "Игра престолов" (Game of Thrones)

Мэйси Уильямс, "Игра престолов" (Game of Thrones)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:

Алфи Аллен, "Игра престолов" (Game of Thrones)

Джонатан Бэнкс, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)

Николай Костер-Вальдау, "Игра престолов" (Game of Thrones)

Джанкарло Эспозито, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)

Майкл Келли, "Карточный домик" (House of Cards)

Крис Салливан, "Это мы" (This Is Us)

Лучший комедийный сериал:

"В лучшем мире" (The Good Place)

"Барри" (Barry)

"Флибег" (Fleabag)

"Метрешка" (Russian Doll)

"Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

Энтони Андерсон, "Повзрослевшие" (Grown-ish)

Дон Чидл, "Черный понедельник" (Black Monday)

Тед Дэнсон, "В лучшем мире" (The Good Place)

Майкл Дуглас, "Метод Комински" (The Kominsky Method)

Билл Хейдер, "Барри" (Barry)

Юджин Леви, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

Кристина Эпплгейт, "Мертвый для меня" (Dead to Me)

Рейчел Броснахен, "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Джулия Луис-Дрейфус, "Вице-президент" (Veep)

Наташа Лионн, "Матрешка" (Russian Doll)

Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Фиби Уоллер-Бридж, "Флибег" (Fleabag).

Напомним, что в прошлом году сериал "Игра престолов" получил главную награду Эмии 2018.

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