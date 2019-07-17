Объявлены номинанты на премию Эмми 2019
В 2019 году церемония награждения американской телевизионной премии состоится в 71-й раз
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Эмми 2019, которая состоится 22 сентября. В этом году сериал "Игра престолов" получил рекордные 32 номинации. Полный список претендентов на статуэтку появился на официальном сайте Emmy Awards.
О том, как прошла церемония Грэмми 2019, смотрите в коротком ролике:
71-я церемония награждения американской телевизионной премии Эмии 2019 пройдет 22 сентября в Microsoft Theater. Далее предлагаем ознакомиться со списком номинантов этого года.
Лучший драматический сериал:
- "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)
- "Телохранитель" (Bodyguard)
- "Игра престолов" (Game of Thrones)
- "Убивая Еву" (Killing Eve)
- "Озарк" (Ozark)
- "Поза" (Pose)
- "Наследники" (Succession)
- "Это мы" (This Is Us)
Лучший мини-сериал:
- "Чернобыль" (Chernobyl)
- "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)
- "Фосси / Вердон" (Fosse / Verdon)
- "Острые предметы" (Sharp Objects)
- "Когда они нас увидят" (When They See Us)
Лучший фильм:
- "Черное зеркало: Брандашмиг" (Black Mirror: Bandersnatch)
- "Король Лир" (King Lear)
- "Брексит" (Brexit: The Uncivil War)
- "Дедвуд" (Deadwood)
- "Мой ужин с Эрве" (My Dinner with Hervé)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
- Джейсон Бейтман, "Озарк" (Ozark)
- Стерлинг К. Браун, "Это мы" (This Is Us)
- Кит Харингтон, "Игра престолов" (Game of Thrones)
- Боб Оденкёрк, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)
- Билли Портер, "Поза" (Pose)
- Майло Вентимилья, "Это мы" (This Is Us)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:
- Гвендолин Кристи, "Игра престолов" (Game of Thrones)
- Лина Хиди, "Игра престолов" (Game of Thrones)
- Джулия Гарнер, "Озарк" (Ozark)
- Фиона Шоу, "Убивая Еву" (Killing Eve)
- Софи Тернер, "Игра престолов" (Game of Thrones)
- Мэйси Уильямс, "Игра престолов" (Game of Thrones)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:
- Алфи Аллен, "Игра престолов" (Game of Thrones)
- Джонатан Бэнкс, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)
- Николай Костер-Вальдау, "Игра престолов" (Game of Thrones)
- Джанкарло Эспозито, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)
- Майкл Келли, "Карточный домик" (House of Cards)
- Крис Салливан, "Это мы" (This Is Us)
Лучший комедийный сериал:
- "В лучшем мире" (The Good Place)
- "Барри" (Barry)
- "Флибег" (Fleabag)
- "Метрешка" (Russian Doll)
- "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
- "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале:
- Энтони Андерсон, "Повзрослевшие" (Grown-ish)
- Дон Чидл, "Черный понедельник" (Black Monday)
- Тед Дэнсон, "В лучшем мире" (The Good Place)
- Майкл Дуглас, "Метод Комински" (The Kominsky Method)
- Билл Хейдер, "Барри" (Barry)
- Юджин Леви, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
Лучшая женская роль в комедийном сериале:
- Кристина Эпплгейт, "Мертвый для меня" (Dead to Me)
- Рейчел Броснахен, "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
- Джулия Луис-Дрейфус, "Вице-президент" (Veep)
- Наташа Лионн, "Матрешка" (Russian Doll)
- Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
- Фиби Уоллер-Бридж, "Флибег" (Fleabag).
Напомним, что в прошлом году сериал "Игра престолов" получил главную награду Эмии 2018.
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