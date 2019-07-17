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Объявлены номинанты на премию Эмми 2019

В 2019 году церемония награждения американской телевизионной премии состоится в 71-й раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Объявлены номинанты на премию Эмми 2019
Объявлены номинанты на премию Эмми 2019
Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Эмми 2019, которая состоится 22 сентября. В этом году сериал "Игра престолов" получил рекордные 32 номинации. Полный список претендентов на статуэтку появился на официальном сайте Emmy Awards.

О том, как прошла церемония Грэмми 2019, смотрите в коротком ролике:

71-я церемония награждения американской телевизионной премии Эмии 2019 пройдет 22 сентября в Microsoft Theater. Далее предлагаем ознакомиться со списком номинантов этого года.

Эмии 2019: полный список номинантов

Лучший драматический сериал:

  • "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)
  • "Телохранитель" (Bodyguard)
  • "Игра престолов" (Game of Thrones)
  • "Убивая Еву" (Killing Eve)
  • "Озарк" (Ozark)
  • "Поза" (Pose)
  • "Наследники" (Succession)
  • "Это мы" (This Is Us)

Лучший мини-сериал:

  • "Чернобыль" (Chernobyl)
  • "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)
  • "Фосси / Вердон" (Fosse / Verdon)
  • "Острые предметы" (Sharp Objects)
  • "Когда они нас увидят" (When They See Us)

Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: HBO

Лучший фильм:

  • "Черное зеркало: Брандашмиг" (Black Mirror: Bandersnatch)
  • "Король Лир" (King Lear)
  • "Брексит" (Brexit: The Uncivil War)
  • "Дедвуд" (Deadwood)
  • "Мой ужин с Эрве" (My Dinner with Hervé)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

  • Джейсон Бейтман, "Озарк" (Ozark)
  • Стерлинг К. Браун, "Это мы" (This Is Us)
  • Кит Харингтон, "Игра престолов" (Game of Thrones)
  • Боб Оденкёрк, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)
  • Билли Портер, "Поза" (Pose)
  • Майло Вентимилья, "Это мы" (This Is Us)

Кит Харингтон в "Игре престолов"
Кит Харингтон в "Игре престолов"
Фото: instagram.com/gameofthrones/

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:

  • Гвендолин Кристи, "Игра престолов" (Game of Thrones)
  • Лина Хиди, "Игра престолов" (Game of Thrones)
  • Джулия Гарнер, "Озарк" (Ozark)
  • Фиона Шоу, "Убивая Еву" (Killing Eve)
  • Софи Тернер, "Игра престолов" (Game of Thrones)
  • Мэйси Уильямс, "Игра престолов" (Game of Thrones)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:

  • Алфи Аллен, "Игра престолов" (Game of Thrones)
  • Джонатан Бэнкс, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)
  • Николай Костер-Вальдау, "Игра престолов" (Game of Thrones)
  • Джанкарло Эспозито, "Лучшее звоните Солу" (Better Call Saul)
  • Майкл Келли, "Карточный домик" (House of Cards)
  • Крис Салливан, "Это мы" (This Is Us)

Лучший комедийный сериал:

  • "В лучшем мире" (The Good Place)
  • "Барри" (Barry)
  • "Флибег" (Fleabag)
  • "Метрешка" (Russian Doll)
  • "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
  • "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

  • Энтони Андерсон, "Повзрослевшие" (Grown-ish)
  • Дон Чидл, "Черный понедельник" (Black Monday)
  • Тед Дэнсон, "В лучшем мире" (The Good Place)
  • Майкл Дуглас, "Метод Комински" (The Kominsky Method)
  • Билл Хейдер, "Барри" (Barry)
  • Юджин Леви, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

  • Кристина Эпплгейт, "Мертвый для меня" (Dead to Me)
  • Рейчел Броснахен, "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Джулия Луис-Дрейфус, "Вице-президент" (Veep)
  • Наташа Лионн, "Матрешка" (Russian Doll)
  • Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
  • Фиби Уоллер-Бридж, "Флибег" (Fleabag).

Напомним, что в прошлом году сериал "Игра престолов" получил главную награду Эмии 2018.

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