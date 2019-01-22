Объявлены все номинанты на премию "Оскар 2019"

В этом году за главную награду будут бороться достойные соперники

Названы главные претенденты на "Оскар 2019" Фото: Getty Images

Американская академия киноискусств сегодня, 22 января уже объявила главных претендентов на премию "Оскар 2019". Отметим, что финальное голосование за претендентов на "Оскар" завершится 19 февраля.

За награду в номинации "Лучший фильм" впервые будет соревноваться супергеройский марвеловский блокбастер "Черная пантера". Отметим, что помимо номинации в категории "Лучший фильм", "Черная пантера" сможет побороться за статуэтки в следующих шести категориях: "Лучшая музыка к фильму",

"Лучшее сведение звука", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звуковой монтаж, "Лучшая песня", "Лучшая работа художника-постановщика".

Полный список номинантов на "Оскар 2019" во всех категориях выглядит так:

Лучший фильм года / Best (Motion) Picture

"Рома"

"Рождение звезды"

"Зеленая книга"

"Фаворитка"

"Черный клановец"

"Власть"

"Черная пантера"

"Богемная рапсодия"

Лучший режиссер / Best Director

Альфонсо Куарон – "Рома"

Брэдли Купер – "Рождение звезды"

Спайк Ли – "Черный клановец"

Йоргос Лантимос – "Фаворитка"

Адам МакКей – "Власть"

Павел Павликовский – "Холодная война"

Лучшая мужская роль / Best Actor in a Leading Role

Кристиан Бэйл – "Власть"

Рами Малек – "Богемная рапсодия"

Брэдли Купер – "Рождение звезды"

Вигго Мортенсен – "Зеленая книга"

Виллем Дефо – "Ван Гог. На пороге вечности"

Лучшая мужская роль второго плана / Best Actor in a Supporting Role

Махершала Али – "Зеленая книга"

Сэм Рокуэлл – "Власть"

Ричард Е. Грант – "Сможете ли вы меня простить?"

Сэм Эллиотт – "Рождение звезды"

Адам Драйвер – "Черный клановец"

Лучшая женская роль / Best Actress in a Leading Role

Гленн Клоуз – "Жена"

Леди Гага – "Рождение звезды"

Оливия Колман – "Фаворитка"

Ялица Апарисио – "Рома"

Мелисса МакКарти – "Сможете ли вы меня простить?"

Лучшая женская роль второго плана / Best Actress in a Supporting Role

Реджина Кинг – "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Эми Адамс – "Власть"

Рэйчел Вайс – "Фаворитка"

Эмма Стоун – "Фаворитка"

Марина Де Тавира – "Рома"

Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay

"Фаворитка"

"Дневник пастыря"

"Зеленая книга"

"Рома"

"Власть"

Лучший анимационный полнометражный фильм / Best Animated Feature

"Человек-паук: Через вселенные"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"

Лучшая музыка к фильму / Best Original Score

"Черный клановец"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Черная пантера"

"Остров собак"

Лучшая операторская работа / Best Cinematography

"Рома"

"Рождение звезды"

"Фаворитка"

"Холодная война"

"Работа без авторства"

Лучшее сведение звука / Best Sound Mixing

"Рождение звезды"

"Человек на Луне"

"Рома"

"Черная пантера"

"Богемная рапсодия"

Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Черная пантера"

"Мария – королева Шотландии"

"Баллада Бастера Скраггса"

Лучший звуковой монтаж / Best Sound Editing

"Человек на Луне"

"Тихое место"

"Черная пантера"

"Рома"

"Богемная рапсодия"

Лучший грим и прически / Best Makeup and Hairstyling

"Власть"

"Мария – королева Шотландии"

"На границе миров"

Лучшая песня / Best Original Song

Shallow – "Рождение звезды"

All the Stars – "Черная пантера"

I'll Fight – RBG

The Place Where Lost Things Go – "Мэри Поппинс возвращается"

A Cowboy Trades His Spurs For Wings – Баллада Бастера Скраггса

Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay

"Черный клановец"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Сможете ли вы меня простить?"

"Рождение звезды"

"Баллада Бастера Скраггса"

Лучший фильм на иностранном языке / Best Foreign Language Film

"Рома"

"Холодная война"

"Магазинные воришки"

"Капернаум"

"Работа без авторства"

Лучшие визуальные эффекты / Best Visual Effects

"Мстители: Война бесконечности"

"Кристофер Робин"

"Первому игроку приготовиться"

"Человек на Луне"

"Хан Соло: Звездные войны. Истории"

Лучший документальный полнометражный фильм / Best Documentary – Feature

"Округ Хейл утром и вечером"

"RBG"

"Minding the Gap"

"Свободный подъем в одиночку" / Free Solo

"Об отцах и сыновьях"

Лучшая работа художника-постановщика / Best Production Design

"Фаворитка"

"Черная пантера"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Человек на Луне"

"Рома"

Лучший монтаж / Best Film Editing

"Власть"

"Фаворитка"

"Черный клановец"

"Богемная рапсодия"

"Зеленая книга"

Напомним, что сама 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, церемония награждения кинопремии впервые за почти 30 лет пройдет без ведущего. Но, по информации инсайдеров The Hollywood Reporter, организаторы кинопремии могут пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих.