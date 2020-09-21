Объявлены все победители премии "Эмми-2020"

Триумфатором стал сериал "Шиттс Крик"

В ночь с 20 на 21 сентября состоялась 72-я церемония награждения престижной премии "Эмми", которую еще называют телевизионным "Оскаром". Рассказываем, какие телешоу стали лауреатами в этом году.

Объявлены победители премии "Эмми" Фото: Getty Images

Отметим, что в этом году "Эмми" состоялась в совершенно непривычном и новом для всех формате – никакой красной дорожки и вспышек фотокамер. Из-за пандемии организаторы решили провести онлайн-трансляцию, однако это не повлияло на качество и атмосферность церемонии. Главной изюминкой вечера стало то, что все гости присутствовали в тех нарядах, в которых хотели, так как дресс-код был отменен. Все номинанты находились в своих домах или отелях, а для этого было организовано 140 прямых трансляций, чтобы моментально запечатлеть живые реакции знаменитостей. А сами статуэтки ведущие в антиковидных смокингах лично вручали победителям, приехав к ним домой. Вот так это выглядело:

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Провел церемонию знаменитый ведущий Джимми Киммел.

Полный список лауреатов премии "Эмми-2020" в основных номинациях:

Лучший драматический сериал — "Наследники"

Лучший комедийный сериал — "Шиттс Крик"

Лучший мини-сериал — "Хранители"

Лучший телефильм — "Безупречный"

Кадр из сериала "Наследники" Фото: themoviedb.org

Лучшая актриса в драматическом сериале — Зендая – "Эйфория"

Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг – "Наследники"

Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О'Хара – "Шиттс Крик"

Лучший актер в комедийном сериале — Юджин Леви – "Шиттс Крик"

Кадр из сериала "Эйфория" Фото: themoviedb.org

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер "Озарк"

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап – "Утреннее шоу"

Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале — Энни Мерфи – "Шиттс Крик"

Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале — Дэн Леви – "Шиттс Крик"

Кадр из сериала "Шиттс Крик" Фото: themoviedb.org

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме — Марк Руффало – "Я знаю, что это правда"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Реджина Кинг – "Хранители"

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме – Яхья Абдул-Матин II – "Хранители"

"Хранители" Фото: themoviedb.org

Лучшая режиссура комедийного сериала — Эндрю Чивидино и Дэн Леви – "Шиттс Крик"

Лучшая режиссура драматического сериала — Андрий Парех – "Наследники" (эпизод Hunting)

Сценарий комедийного сериала — Дэн Леви – "Шиттс Крик"

Сценарий драматического сериала – Джесси Армстронг – "Наследники" (эпизод This Is Not for Tears)

Комедийный сериал "Шиттс Крик" стал настоящим рекордсменом вечера. Впервые в истории "Эмми" канадский сериал победил сразу во всех основных актерских номинациях. В сумме "Шиттс Крик" забрал семь статуэток "Эмми".

Ранее мы сообщали, что сериалы "Голливуд" и "Эйфория" получили награды "Эмми" за лучшую музыку.

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