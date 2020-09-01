"Очень странные дела", "Два папы" и другие: Netflix открыл бесплатный доступ к 10 сериалам и фильмам

Узнайте, как посмотреть десять оригинальных шоу популярной платформы

Стриминг-платформа Netflix запустила страницу с десяти оригинальными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть бесплатно во всем мире. Регистрация для просмотра также не нужна.

Представители Netflix заявили изданию Gadgets 360, что таким образом сервис изучает различные маркетинговые стратегии, чтобы привлечь новых пользователей.

Посмотреть сериалы и фильмы, к которым Netflix открыл доступ, можно на официальном сайте сервиса.

Netflix открыл к 10 фильмам и сериалам бесплатный доступ Фото: unsplash.com

Рассказываем, какие фильмы и сериалы доступны на Netflix без подписки:

1. Сериал "Очень странные дела" (1 эпизод)

2. Фильм "Загадочное убийство"

3. Сериал "Элита" (1 эпизод)

4. Мультфильм "Беби-босс: снова к работе"

5. Фильм "Птичий короб"

6. Сериал "Когда они нас увидят" (1 эпизод)

7. Реалити-шоу "Любовь слепа" (1 эпизод)

8. Фильм "Дпа Папы"

9. Документальный сериал "Наша планета" (1 эпизод)

10. Сериал "Грейс и Фрэнки" (1 эпизод)

Ранее сервис уже делал подобное, когда в преддверии выхода второй части подросткового фильма "Всем парням, которых я любила раньше", была доступна к бесплатному просмотру первая.

Недавно Netflix назвал ТОП-10 самых популярных фильмов собственного производства.

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