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Очень трогательно: Наталья Могилевская выпустила свою версию гимна Украины

Певица впервые спела свою версию в эфире шоу "Танці з зірками"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская, которая спела собственную версию гимна в эфире шоу "Танці з зірками" и произнесла молитву за мир и счастливое будущее Украины, теперь презентовала видео на свою версию гимна Украины.

Также смотрите видео о том, как Наталья Могилевская отдохнула в Турции:

Так, в сети появилось видео, где Наталья Могилевская исполнила Гимн с учениками своей школы Звезд.

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"Мне было очень легко снять это видео, потому что я знаю: изменить текст гимна является желанием многих соотечественников. Именно сейчас я начала готовить новую этническую программу всеукраинского концертного тура, который мы начинаем в октябре с Западного региона. Мы просто сняли нашу репетицию, на которую я пригласила очень интересных музыкантов с редкими старинными инструментами. А вдохновили меня дети, ученики моей школы. я бы очень хотела, чтобы они верили в то, что будут жить мирно и судьба в нашей стране им улыбается с самого рождения "- поделилась Наталья Могилевская.

"Как же красиво! Вы умница! Как нам сделать новый гимн?", "Очень важно этот гимн сделать единственным", "Очень круто!", – отреагировали поклонники певицы в сети.

Напомним, Наталья Могилевская весной дала большой концерт в Киеве.

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