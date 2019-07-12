Одесский кинофестиваль 2019: онлайн-трансляция церемонии открытия

12 июля стартует ОМКФ 2019

ОМКФ 2019 Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Сегодня, 12 июля, стартует Одесский кинофестиваль 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина". Отметим, что это кинособытие пропустить нельзя, так как 10-му юбилейному фестивалю есть, чем вас удивить. Серди звездных гостей – Катрин Денев, Майкла Ли, а также звезда популярного сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн.

Церемонию открытия ОМКФ 2019 можно будет посмотреть на Сегодня.Lifestyle. Онлайн-трансляция начнется в 19:00. Не пропустите!

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Одесский кинофестиваль продлится до 20 июля. Ранее мы уже рассказывали, какой фильм будет закрывать ОМКФ 2019.

Как в Одессе готовились к международному кинофестивалю, смотрите видео:

Напомним, что все новости по ОМКФ 2019 можно посмотреть здесь.

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