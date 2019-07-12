Одесский кинофестиваль 2019: впечатления от премьеры фильма-открытия "Прекрасная эпоха"

Сегодня вечером, 12 июля, гостям юбилейного 10-го ОМКФ покажут новую киноленту французского режиссера Николя Бедоса

12 июля открывается 10-й ОМКФ Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

12 июля в одесском кинотеатре "Родина" состоялся закрытый пресс-показ фильма-открытия 10-го ОМКФ "Прекрасная эпоха" французского режиссера Николя Бедоса. Именно эту кинокартину сегодня будут смотреть в оперном театре гости юбилейного Одесского кинофестиваля 2019.

Смотрите трейлер фильма-открытия ОМКФ 2019:

Фильм "Прекрасная эпоха" рассказывает о пожилой семейной паре, которая переживает острый кризис в отношениях. 60-летний французский газетный иллюстратор по имени Виктор давно потерял всякий интерес к жизни: его сын вырос, творческая карьера окончена, а жена нашла себе любовника-психотерапевта.

Кадр из фильма "La belle epoque " Фото: hollywoodreporter

В один прекрасный день супруга Виктора выбрасывает его вещи за дверь, тем самым заставляя старика по-новому взглянуть на жизнь. Он почти случайно узнает о новой компании, которая с помощью исторической реконструкции предоставляет клиентам возможность окунуться в прошлое. Виктор вполне ожидаемо пожелал "вернуться" в лихие 1970-е, именно тогда он (будучи еще молодым) встретил любовь всей своей жизни.

Фильм La Belle Époque впервые показали на 72-м Каннском кинофестивале Фото: Владимир Грисюк

В финале киноленты Бедоса зритель поймет, почему нельзя зацикливаться на прошлом и чем там прекрасно мгновение, которые каждый из нас переживает сейчас.

Смотрите видео о том, кто получил награды на ОМКФ в прошлом году:

Премьера фильма "Прекрасная эпоха" состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. Главные роли в фильме исполнили Даниэль Отей, Гийом Кане и Фанни Ардан. Лента была очень тепло принята публикой и кинокритиками.

Режиссер киноленты Николя Бедос сначала прославился появлениями на телевидении и колонками в прессе, но всеобщее признание получил благодаря письму и театральной режиссуре. Дважды номинированный на Премию Мольера, он поставил четыре спектакля. Кроме того, написал сценарии для ряда телевизионных и полнометражных фильмов. Три романа авторства Николя Бедоса также стали успешными. Последний из них, La Tête Ailleurs, разошелся тиражом более 120 тыс. экземпляров.

Напомним, 10-й юбилейный Одесский международный кинофестиваль объявил состав жюри.

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