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Одесский международный кинофестиваль-2020 перенесли на осень из-за пандемии COVID-19

Кинофестиваль состоится в онлайн формате

Дарина Алексеева
Сегодня, 15:43

В этом году 11-й Одесский международный кинофестиваль впервые за всю историю пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и карантинными ограничениями в стране. Также изменены даты проведения кинофестиваля.

Напомним, что церемония награждения кинопремии Золота Дзиґа-2020 также прошла онлайн.

ОМКФ должен был состояться с 10 по 18 июля и теперь перенесен на 25 сентября и до 3 октября, сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

Одесский международный кинофестиваль 2020 перенесли на осень
Одесский международный кинофестиваль 2020 перенесли на осень
Фото: facebook.com/odesaiff

"Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которого они ожидают в течение года", – сказала президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

Несмотря на то, что фестиваль переведен в онлайн формат, на Потемкинской лестнице в Одессе традиционно состоится open-air киноперформанс.

"Онлайн-формат является необычным не только для нас, но и для всей кинофестивальной индустрии. Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную пока возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут – лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность, которую они почувствуют даже через экраны", – заявила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Организаторы кинофестиваля сообщают, что в ближайшее время будет опубликован новый регламент кинофестиваля, а также информация о приобретении абонементов.

Многие мировые кинофестиваля были отменены и перенесены на следующий год. Недавно стало известно окончательное решение об отмене Каннского кинофестиваля 2020, а также отмене Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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