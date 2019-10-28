Один из вероятных финалов: Джеймс Бонд женится

СМИ сообщают, что режиссер снял несколько концовок фильма

Кадр из фильма о Джеймсе Бонде Фото: YouTube

В новом фильме о Джеймсе Бонде, который получил официальное название "Не время умирать", агент 007 может жениться. Об этом сообщает Mirror.

Узнайте, почему "бондиана" была под угрозой срыва:

По данным издания, режиссер ленты Кэри Фукунага отснял три варианта концовки фильма, чтобы избежать утечки информации. И в той версии, которая выйдет на экраны, специалист использует одну из них.

Читайте также: Принц Чарльз может сыграть в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде

В одном из вариантов Джеймс Бонд женится на Мадлен Суонн. Ее роль исполнила Леа Сейду в фильме "Спектр". Сейду сыграла Суонн и в новом фильме, а главную роль исполнил Дэниел Крэйг.

Напомним, исполнитель роли Фредди Меркьюри Рами Малек сыграет главного злодея в новом фильме про Джеймса Бонда. К новому проекту также присоединились Дали Бенссалах, Лашана Линч "Капитан Марвел", Ана де Армас, Давид Денсик и Билли Магнуссен. В новой фильме об агенте 007 вместе с ними снимутся Рэйф Файнс (М, руководитель MI6), Леа Сейду (психолог Мадлен Суонн), Наоми Харрис (секретарь Манипенни), Бен Уишоуи (Q, главный по гаджетам в MI6) и другие.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.