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"Однажды в Голливуде" и Дора в затерянном городе: что посмотреть в кино с 15 августа

Наконец-то в прокат выходит фильм Квентина Тарантино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Фото: YouTube

С 15 августа в кинотеатрах можно будет посмотреть четыре новых фильма: комедию, приключенческую ленту, китайский детский анимационный фильм, а также девятый фильм Квентина Тарантино. О главных кинопремьерах в Киеве и Украине за неделю 12-18 августа 2019 узнайте в нашей подборке.

"Однажды в Голливуде"

У талантливого режиссера Квентина Тарантино собрался настоящий звездный состав. Мы окунемся в атмосферу 60-х годов прошлого века, заката "золотого века Голливуда". В центре сюжета известный телевизионный актер Рик Далтон в исполнении Ди Каприо и его дублер Клифф Бут – Брэд Питт. Парочке необходимо меняться вместе с ситуацией в кинематографе, если они хотят оставаться на плаву. В это время в Голливуде происходит череда странных событий.

"Хорошие мальчики"

Трое друзей-шестиклассников планируют пойти на крутую вечеринку. Но чтобы не опозориться, им надо хорошо все продумать и подготовиться. Ребят ждут настоящие приключения по долине Сан-Фернандо. Им предстоит вернуть наркотики, украсть пиво, починить сломанный дрон и много другого...прежде чем родители подростков не вернутся домой.

"Дора и затерянный город"

Это продолжение любимого многими детьми мультсериала "Дора (Даша) – путешественница". Дора большую часть своей жизни провела в джунглях, ведь ее родители-исследователи. Девочка ориентируется там даже лучше, чем в социуме, ей непросто дается общение с одноклассниками. Однажды родители Доры приняли решение не брать ее с собой в очередную экспедицию. Ей надо сконцентрироваться на учебе, посчитали они. Во время одной из школьных экскурсий Дору, ее одноклассников и друзей: обезьянку Бутса и Диего, выкрали...для того, чтобы они отыскали пропавших родителей Доры. 

"Спасатели"

Тигр и Зубастик обожают свою хозяйку Алису. Они всячески оберегают девочку, помогают ей...И что с того, что они просто игрушки? Но девочке было весело с игрушками, пока ей не подарили планшет. Электронный прибор вытянул из Алисы всю детскую энергию. Чтобы все исправить, Тигр и Зубастик, вместе с компанией друзей отправляются в цифровой мир и вернуть девочке ее энергию. В этом чужом мире им предстоит пройти массу испытаний, бороться с врагами, но цель оправдывает средства.

Напомним, с 8 августа 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть вторую часть детского мультфильма "Angry Birds в кино 2", криминальный боевик с Мелиссой МакКарти в главной роли, несколько драм и хоррор.

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