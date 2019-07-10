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Официально: культовый сериал "Друзья" удалят из Netflix

Сериал пробудет в эфире еще некоторое время

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:47
Сериал "Друзья"
Сериал "Друзья"
Фото: YouTube

Популярный сериал "Друзья", архивные снимки со съемок которого ранее появились в сети, удалят из каталога Netflix уже в 2020 году. Отметим, что ранее сообщалось, что телешоу до конца 2019 года будет выходить на Netflix.

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Права на ситком принадлежат компании WarnerMedia. А это значит, что Netflix приходиться выкупать лицензию на показ сериала. Так, сериал хотели удалить в 2019-м, но прислушались к пользователям и продлили его существование в каталогах еще на год. Это стоило компании 100 миллионов долларов.

До этого "Друзья" обходились Netflix в 30 млн долларов в год. Но стрим-сервис решил в итоге не упускать приличный кусок зрительских просмотров и с легкостью выложил бюджет среднего студийного проекта. Netflix уже прокомментировал информацию на своих страничках в соцсетях.

Отметим, что премьера сериала "Друзья" состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. 

Напомним, ранее сценаристка и одна из создателей ситкома Марта Кауфманн призналась, что продолжение сериала "Друзья" никто не будет снимать и на это есть ряд причин.

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Источник: Сегодня
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