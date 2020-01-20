Официально: Квентин Тарантино снимет сериал о Рике Далтоне из "Однажды в Голливуде"

Снимется ли в проекте Леонардо Ди Каприо – пока неизвестно

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Режиссер Квентин Тарантино после выхода его девятого фильма "Однажды в Голливуде" пока не раскрыл тайну своей десятой картины. Он даже заявлял о завершении своей режиссерской карьеры. Но пока рассказал подробности о сериале "Закон Баунти", который был создан специально для "Однажды в Голливуде". Об этом сообщает Deadline.

Ранее Квентин Тарантино объявил о возможном завершении карьеры режиссера:

Ещё в прошлом году Тарантино высказывал идею воссоздать в реальности вымышленный сериал из фильма, однако сейчас официально подтвердил, что уже написал сценарий пяти эпизодов, которые сам поставит.

Пока неизвестно, вернется ли к роли Леонардо Ди Каприо, персонаж которого Рик Далтон играл в сериале "Закон Баунти" в фильме "Однажды в Голливуде".

"Я очень хочу снять "Закон Баунти", но это займет полтора года. Я закончил сценарий пяти эпизодов. Поэтому я сделаю это и сам их сниму" – отметил Тарантино.

Напомним, ранее украинец Алексей Федосов рассказал, как за пять лет он оказался в шаге от вступления в Гильдию киноактеров США и как попал в фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голлиуде".

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