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Официально! Лана Вачовски снимет "Матрицу 4" с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

Киану Ривз вновь сыграет Нео, а Лана Вачовски напишет сценарий и спродюсирует фильм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:01
Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма "Матрица"
Фото: YouTube

Наконец-то дождались! Четвертая часть фильма"Матрица" уже находится в работе, а это значит, что вскоре на экранах мы снова увидим противостояние людей и машин. Об этом сообщает Variety. Сообщается, что Лана Вачовски напишет и поставит продолжение боевика "Матрица 4". Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, главным фигурам в войне людей против машин.

Ранее сообщалось, что хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан:

Стоит отметить, что помимо Ланы Вачовски, в написании сценария приняли участие писатели Александр Хемон (автор романа "Проект "Лазарь") и Дэвид Митчелл (он написал экранизированный сестрами Вачовски роман "Облачный атлас"). Лана Вачовски также спродюсирует сиквел вместе с Грантом Хиллом.

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Производством займутся студии Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures. Съемки запланированы на конец 2020 года.

"Многие идеи, которые Лилли и я исследовали двадцать лет назад, сейчас стали еще более актуальны. Я счастлива вернуть этих героев в мою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими великолепными друзьями", - прокомментировала новость Вачовски.

Напомним, главного персонажа в "Матрице" – Нео, могла сыграть женщина! Более того, известно даже имя актрисы – Сандра Буллок.

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