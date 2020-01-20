Официально: Леонардо Ди Каприо снова сыграет у своего любимого режиссера

Компанию Лео составит Роберт Де Ниро

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Известный актер Леонардо Ди Каприо, который недавно спас жизнь молодому человеку, официально подтвердил, что вместе с Робертом де Ниро сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы месячного цветка". Об этом он сказал на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.

Отметим, что в 2019 году Леонардо Ди Каприо отпраздновал 45-летие:

Новая картина станет экранизацией одноименной книги журналиста Дэвида Гранна. В фильме речь пойдет о деятельности криминальных групп, которые убили индейцев в штате Оклахома, после того, как нашли на месте их поселения нефтяные месторождения.

Конкретных дат начала съемок или премьеры актер пока не назвал.

Отметим, что ранее Де Ниро и Ди Каприо вместе снялись в коротком метре Скорсезе "Прослушивание", где выполнили вымышленные версии самих себя.

В одиночку же актеры также уже сотрудничали с режиссером: Ди Каприо снялся в "Волк с Уолл-стрит", "Авиатор", "Острове проклятых" и других фильмах Скорсезе. Зато де Ниро появился в прошлогодней ленте режиссера "Ирландец", а также в таких фильмах как "Таксист", "Казино", "Славные парни" и других.

Напомним, что Леонардо Ди Каприо готовится примерить на себя образ Билли Миллигана, о котором писатель Дэниел Киз написал книгу в 1981 году.

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