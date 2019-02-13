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Официально: названа дата выхода сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи

Поклонники Эдди Мерфи скоро увидят новую историю про принца Акима

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
Кадр из фильма "Поездка в Америку"
Кадр из фильма "Поездка в Америку"

Недавно появилась информация о том, что популярная комедия "Поездка в Америку" 1988 года подвергнется ребуту. Теперь же киностудия Paramount Pictures назвала дату выхода второй части фильма. По информации Сollider, сиквел выйдет на широкие экраны совсем скоро – 7 августа 2020 года.

В новой картине режиссерами и сценаристами будут выступать Крэйг Брюэр ("Щит") и Кенья Беррис. Фредди Мерфи должен вернутся к своей роли. О других актерах, которые примут участие в съемках фильма, пока не сообщается.

Отметим, что в оригинальном фильме 1988 года Эдди Мерфи сыграл африканского принца Акима, бежавшего в США от договорного брака и поселившегося со слугой в трущобах. Там он представляется обычным человеком и поступает на работу в закусочную, поскольку ему приглянулась дочь хозяина. В продолжении картины Акиму предстоит отыскать своего давно потерянного сына.

Напомним, студия Disney захотела переснять "Пиратов Карибского моря". Уже ведутся переговоры с Реттом Ризом и Полом Верником, которым предложено написать сценарий для перезапуска фильма. Также недавно заговорили о том, чтобы переснять рождественскую комедию "Один дома". 

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Источник: Сегодня
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