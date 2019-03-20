Официально: Netflix не будет участвовать в Каннском кинофестивале 2019

В прошлом году это был скандал, а в этом – вялотекущие договоренности

Netflix Фото: AFP

Стриминговый гигант Netflix в этом году не покажет ни одного фильма на Каннском кинофестивале. В прошлом году была та же история в связи с тем, что фильмы не были в кинопрокате.Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что глава Netflix Тед Сорондос и президент кинофестивалч Тьери Фремо встречаются уже не впервые после громкого конфликта. Однако, компромисс, который позволил бы Netflix вернуться в программу Каннского фестиваля, пока не найден.

Теперь ясно, что фестиваль в этом году потеряет несколько отличных фильмов. Самый ожидаемый среди них, конечно же, "Ирландец" Мартина Скорсезе с Аль Пачино и Робертом де Ниро в главных ролях.

Также в Каннах не покажут "Прачечная" Стивена Содерберга с Мерил Стрип в главной роли, проект с пока неизвестным названием от Ноа Баумбаха, "Король" с Тимоти Шаламе, Uncut Gems братьев Сэфди.

Отметим, что уже стало известно, кто возглавит жюри Каннского кинофестиваля в этом году.

Напомним, сейчас стриминговая платформа Netflix готовит интерактивный проект с Беаром Гриллом и уже опубликовала трейлер нового шоу You vs. Wild ("Ты против дикой природы").

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram