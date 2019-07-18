Официально: сериал "Сплетница" получит продолжение

Первые 10 эпизодов выйдут на стриминг-сервисе HBO Max

HBO снимет продолжение сериала "Сплетница" Фото: Getty Images

Популярный американский сериал "Сплетница", звезду которого обвинили в изнасиловании, все же получит продолжение. Стриминговый сервис HBO Max покажет спин-офф культового шоу о подростках из частной нью-йоркской школы, сообщает Variety.

О культовых сериалах 90-х смотрите в коротком видео:

Еще в феврале этого года появилась информация о том, что канал CW планирует перезапуск популярного сериала "Сплетница" (Gossip Girl), выходившего на экраны с 2007 по 2012 год. Спустя время шоу официально получило продолжение.

Ожидается, что премьера новой "Сплетницы" состоится весной 2020 года. Сериал будет состоять всего из 10 эпизодов, которые выйдут на HBO Max. Не лишним будет отметить, что созданием перезапуска-продолжения будут заниматься оригинальные сценаристы и шоураннеры Gossip Girl.

Кадр из сериала "Сплетница" Фото: Getty Images

Сюжет будет разворачиваться спустя восемь лет после финала оригинального сериала и расскажут о новом поколении подростков Верхнего Ист-Сайда. "Через восемь лет после того, как оригинальный сайт обветшал, новое поколение подростков в нью-йоркских частных школах сталкивается со "Сплетницей". Новые серии покажут зрителям, как соцсети да и сам Нью-Йорк изменились за несколько лет", – говорится в анонсе проекта.

Вероятно, в "Сплетнице" будет новый каст. Однако СМИ предполагают, что некоторые из героев "Сплетницы" могут появиться в новых эпизодах в качестве камео.

Оригинальный каст "Сплетницы" Фото: Getty Images

Напомним, что главные роли в "Сплетнице" исполнили Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Эд Вествик, Чейс Кроуфорд, Себастиан Стэн, Келли Разерфорд и другие.

Ранее сообщалось, что Тайка Вайтити снимет четвертого "Тора" с Крисом Хемсвортом в главной роли.

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