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Официально: стартовали съемки фильма "Форсаж 9"

К своим ролям вернулись Вин Дизель и Миешль Родригез

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
Стартовали съемки "Форсажа 9"
Стартовали съемки "Форсажа 9"
Фото: YouTube

Как известно, девятая часть франшизы "Форсаж" уже находится в активной стадии разработки и к актерскому касту присоединился бывший чемпион WWE и звезда фильма "Бамблби" Джон Сина. Теперь же стало известно, что съемки девятой части "Форсажа" успешно стартовали. Об это рассказал актер Вин Дизель, опубликовав в своем Instagram небольшой видеоролик.

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На кадрах видео он позирует вместе с напарницей Мишель Родригес. Актеры именно завершили съемки первого дня. Вин Дизель отметить, что это будет невероятная часть франшизы с невероятным актерским составом.

Отметим, что режиссером "Форсажа 9" выступит Джастин Лин, снявший четыре фильма серии. Премьера фильма "Форсаж 9" была перенесена на 2020 год.

INSTAGRAM (@vindiesel)

Напомним, студия Universal будет готовить спин-офф, посвященный героине Шарлиз Терон, которую она сыграла в фильме "Форсаж 8". Также готовится женский спин-офф "Форсажа", и концепт ленты уже обсужден на студии Universal. Однако пока неизвестно, это будут два разных фильма или же иметь общий сюжет.

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Источник: Сегодня
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