Официально: Том Круз летит в космос через год

Знаменитый актер и режиссер Даг Лайман отправятся на МКС ради съемок фильма

Планы Тома Круза и Илона Маска о съемке первого боевика в космосе вместе с NASA воплотятся в реальность скорее, чем мы могли представить. Полет в космос запланирована на 2021 год и уже внесена в путевой лист Международной космической станции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac.

Том Круз и режиссер Даг Лайман, который известен по фильмам "Грань будущего " и "Мистер и миссис Смит", вместе отправятся на МКС для съемок "космического" фильма. Их поездка именуется как "туристическая".

Даг Лайман снимет первый фильм в космосе с Томом Крузом в главной роли Фото: Getty Images

Они полетят на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon уже в октябре 2021 года. NASA ранее уже подтвердили свое участие в новаторском проекте.

На данный момент новый фильм с Томом Крузом не имеет официального названия. Даг Лайман находится в процессе написания сценария, а Кристофер Маккуорри, снявший несколько частей серии фильмов "Миссия невыполнима", выступит в качестве консультанта по сюжету и одним из продюсеров. Том Круз также будет продюсировать картину. На данный момент бюджет проекта оценивается в 200 миллионов долларов.

Тем временем Том Круз продолжает сниматься в фильме "Миссия невыполнима 7". Недавно появилось видео, как актер прыгнул с высокой скалы на мотоцикле во время съемок.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться