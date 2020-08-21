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Огласили программу Одесского международного кинофестиваля-2020

Сегодня, 12:40

Почти через месяц состоится долгожданный кинофестиваль

Организаторы 11-го Одесского международного кинофестиваля, который перенесли на осень из-за пандемии COVID-19, огласили конкурсную программу фильмов. Напомним, что впервые в истории ОМКФ пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.

Всего было подано 964 фильма на участие в конкурсных программах кинофестиваля, сообщают организаторы на официальном сайте кинофестиваля.

Одесский международный кинофестиваль 2020 перенесли на осень
Одесский международный кинофестиваль 2020 перенесли на осень
Фото: facebook.com/odesaiff

В Международной конкурсной программе представлена драматическая антиутопия "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Эта картина уже успела громко заявить о себе в мире, одержав победу в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля в 2019 году. Действие картины разворачивается в ближайшем будущем Украины, восточная часть была превращена в пустыню после вторжения России в 2024 году. Картина "Атлантида" также была выдвинута на награду Европейской киноакадемии – так называемый европейский "Оскар".

В Международной программе ОМКФ также представлено несколько лент, снятых другими странами в копродукции с Украиной.

В Международную программу были также выбраны такие фильмы:

  • "Невидимый" (Nematoma) режиссера Иґнаса Йонинаса (Литва, Украина, Латвия, Испания)
  • "Звери, которые цепляются за соломинку" (Beasts clawing at straws) режиссера Ким Ен-Хуна (Южная Корея)
  • "Служители" (Servants) режиссера Ивана Остроховского (Словакия, Румыния, Чехия и Ирландия)
  • "На абордаж" (À l'abordage) режиссера Гийома Брака (Франция)
  • "Ты умрешь в двадцать" (You will die at twenty) режиссера Амджажа Абу Алали (Судан, Франция, Египет, Германия, Норвегия и Катар)
  • "Арабский блюз" (Arab blues) режиссера Манель Лабиди (Франция, Тунис)
  • "Материнство" (Maternal) режиссера Мауры Дельперо (Италия, Аргентина)
  • "Добровольный год" (A voluntary year), режиссеры Ульрих Колер и Геннер Винклер
  • "Ужин в Америке" (Dinner in America) режиссера Адама Ремеера (США)
  • "Пылкая любовь" (Adoration) режиссера Фабриса дю Велза (Франция, Бельгия)
  • "Товарищ Дракулич" (Comrade Drakulich) режиссера Марка Бодзсара (Венгрия)

В Национальную конкурсную программу вошли 7 полнометражных и 11 короткометражных лент.

  • "Виктор Робот", режиссер Анатолий Лавренишин
  • "Урсус. Кавказский бурый медведь", режиссер Отар Шаматава
  • "Бес", режиссер Егор Трояновский
  • "Мой милый дом", режиссер Сергей Сторожев
  • "Родина", режиссер Джейден Стивенс
  • "Между кадрами", режиссер Анастасия Тиха
  • "Не все будет хорошо", режиссеры Адриана Пирву и Елена Максьом

Также объявлена программа Конкурса европейских документальных фильмов, в которой примут участие восемь фильмов.

Несмотря на то, что фестиваль переведен в онлайн-формат, на Потемкинской лестнице в Одессе традиционно состоится open-air киноперформанс.

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