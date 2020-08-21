Огласили программу Одесского международного кинофестиваля-2020

Почти через месяц состоится долгожданный кинофестиваль

Организаторы 11-го Одесского международного кинофестиваля, который перенесли на осень из-за пандемии COVID-19, огласили конкурсную программу фильмов. Напомним, что впервые в истории ОМКФ пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.

Всего было подано 964 фильма на участие в конкурсных программах кинофестиваля, сообщают организаторы на официальном сайте кинофестиваля.

Одесский международный кинофестиваль 2020 перенесли на осень Фото: facebook.com/odesaiff

В Международной конкурсной программе представлена драматическая антиутопия "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Эта картина уже успела громко заявить о себе в мире, одержав победу в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля в 2019 году. Действие картины разворачивается в ближайшем будущем Украины, восточная часть была превращена в пустыню после вторжения России в 2024 году. Картина "Атлантида" также была выдвинута на награду Европейской киноакадемии – так называемый европейский "Оскар".

В Международной программе ОМКФ также представлено несколько лент, снятых другими странами в копродукции с Украиной.

В Международную программу были также выбраны такие фильмы:

"Невидимый" (Nematoma) режиссера Иґнаса Йонинаса (Литва, Украина, Латвия, Испания)

"Звери, которые цепляются за соломинку" (Beasts clawing at straws) режиссера Ким Ен-Хуна (Южная Корея)

"Служители" (Servants) режиссера Ивана Остроховского (Словакия, Румыния, Чехия и Ирландия)

"На абордаж" (À l'abordage) режиссера Гийома Брака (Франция)

"Ты умрешь в двадцать" (You will die at twenty) режиссера Амджажа Абу Алали (Судан, Франция, Египет, Германия, Норвегия и Катар)

"Арабский блюз" (Arab blues) режиссера Манель Лабиди (Франция, Тунис)

"Материнство" (Maternal) режиссера Мауры Дельперо (Италия, Аргентина)

"Добровольный год" (A voluntary year), режиссеры Ульрих Колер и Геннер Винклер

"Ужин в Америке" (Dinner in America ) режиссера Адама Ремеера (США)

режиссера Адама Ремеера (США) "Пылкая любовь" (Adoration) режиссера Фабриса дю Велза (Франция, Бельгия)

"Товарищ Дракулич" (Comrade Drakulich) режиссера Марка Бодзсара (Венгрия)

В Национальную конкурсную программу вошли 7 полнометражных и 11 короткометражных лент.

"Виктор Робот", режиссер Анатолий Лавренишин

"Урсус. Кавказский бурый медведь", режиссер Отар Шаматава

"Бес", режиссер Егор Трояновский

"Мой милый дом", режиссер Сергей Сторожев

"Родина", режиссер Джейден Стивенс

"Между кадрами", режиссер Анастасия Тиха

"Не все будет хорошо", режиссеры Адриана Пирву и Елена Максьом

Также объявлена программа Конкурса европейских документальных фильмов, в которой примут участие восемь фильмов.

Несмотря на то, что фестиваль переведен в онлайн-формат, на Потемкинской лестнице в Одессе традиционно состоится open-air киноперформанс.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться